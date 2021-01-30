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"Дворец Путина" рисовали иностранные дизайнеры? Соловьёв разоблачил фейк Навального

30 января 2021, 08:05  •  139 • Политика
На воротах "дворца Путина" из фильма Навального вместо российского герба изображён герб Черногории. "Графикой занимались иностранные дизайнеры?" - интересуется Соловьёв.
Телеведущий Владимир Соловьёв проанализировал фильм Алексея Навального про "дворец Путина" и заметил интересную деталь, которая выдаёт фейковую сущность фильма. Об этом ведущий рассказал во время стрима на своём YouTube-канале "Соловьёв Live".
Соловьёв обратил внимание, что на воротах "дворца Путина" почему-то изображён не герб России, а герб Черногории. Оба герба довольно похожи. На русском - двуглавый орёл, грудь которого прикрывает щит с изображением Георгия Победоносца. На черногорском - также двуглавый орёл, но щит имеет немного другой дизайн, и на нём изображён лев. Для русского человека разница очевидна и сразу бросается в глаза, а вот иностранец вполне мог и не заметить отличия между двумя двуглавыми орлами.
Графикой занимались иностранные дизайнеры?
- задаётся вопросом Соловьёв в своём Тelegram-канале.
Напомним, что псевдорасследование Навального о "дворце Путина" было вброшено в преддверии несанкционированной акции 23 января, чтобы "завести" народ. Теперь же появляется всё больше фактов о том, как и на чьи деньги сфабрикован этот фейк.

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