"Дворец Путина" – три версии: Расследование на грани фола

Автор:

Алексей Сахаров

Есть уже несколько версий того, что представляет собой объект в Геленджике, который прозвали с нелёгкой руки блогера Алексея Навального "двроцом Путина". Царьград насчитал минимум три.

Первая и наиболее часто повторяющаяся в публикациях – это собственно "дворец Путина", он же "резиденция первого лица". Если верить фильму Навального, которому наверняка накрутили сотню миллионов просмотров, президент России обладает настолько дурным вкусом, что потребовал построить для себя резиденцию в стиле "кич-роскоши": много золота, бархата, укромных мест и непременно "золотые ёршики" для "золотых" же – а как иначе? – унитазов.

Версия вторая – это дворец, который строят для какого-то частного лица. Скорее всего, высокого чиновника. В таком случае к чиновнику следует отнести те же определения, что и к любому другому владельцу "дворца": отстутствие вкуса и к тому же ничем не объяснимую тягу к запредельной роскоши.

Версия третья – да, дворец. Только не частного лица, а организации. И предназначен он не для какого-то конкретного толстосума, а будет выполнять функции гостиницы или дома отдыха.

Дорого-богато

В подтверждене третьей версии предлагаем вспомнить похожие "дворцы", например, в турецкой Анталье: там, похоже, тоже считают, что у русских есть непреодолимая тяга к кичу и при этом отсутствует чувство меры и прекрасного. Чем ещё объяснить, что некоторые "пять звёзд" и "пять звёзд плюс" с системой "ультра олл инклюзив" даже превосходят в роскоши показанные Навальным в своей поделке интерьеры? А цены на отдых в таких "дворцах" вполне доступны даже русским бюджетникам. Даже персонал в таких отелях лихорадочно учит русский язык: за многие годы там уже привыкли, что наши туристы везут им прибыль, а значит, нужно им угодить. Никакой политики, только экономика.

Отель в Анталье, Турция. Те самые "пять звёзд плюс". Фото: Царьград

При этом сами турки предпочитают жить в более скромных домах. Если пройтись по улочкам той же Антальи, особенно по тем, куда не забредают туристы, в этом легко убедиться. Просто, чисто, функционально. Турки искренне недоумевают: зачем строить роскошные апарт-отели, если в них невозможно жить? В те районы, где сосредоточены построенные для туристов "дома отдыха", местные жители предпочитают не заходить и там не гулять. А вот магазинчики открывают очень даже охотно, но и те "застряли" в 1990-х и во времени наших "челноков": до сих пор на некоторых магазинах красуются надписи по-русски: "Кожаные куртки, норковые шапки, дублёнки, джинсы". Целевая аудитория понятна. Но с посещениями там негусто, "ушла эпоха".

Новая версия

Но вернёмся к "дворцу Путина" в Геленджике. Допустим, это резиденция. Допустим, даже "первого лица". Но для чего её возводят? Не для того же, чтобы на рыбалку сходить или закатом полюбоваться? Нелогично и неразумно. А вот если допустить, что это некое представительское сооружение, тогда хоть что-то можно объяснить: и роскошь, и нефункциональность. Это предположение дополнил руководитель студии "Русский час", международный журналист, соавтор биографии президента России Владимира Путина режиссёр Александр Коробко.

"Я уже намекал в предыдущем интервью на возможную функцию объекта в Геленджике в качестве возможного "убежища" для семьи Асада (президента Сирии Башара Асада. – Ред.). И предвидя вопли соратников Навального: нет, правители, являющиеся стратегическими союзниками России, не смогли бы жить в общежитии. И любые элиты, идущие на сотрудничество с нашей страной, должны быть уверены, что их не только примут в случае угрозы, но и обеспечат высокий уровень приёма – на уровне первого лица, а может, и "выше" – ну, с учётом неких культурных особенностей тех или иных регионов. Так вот, помимо функции "элитного убежища", дворец уже не раз выполнял роль секретного аналога Ливадийского дворца. Там, за закрытыми дверями, были проведены приёмы, которые переформатировали ряд вещей, например, в Африке и на Ближнем Востоке в пользу России. В интересах безопасности нашей страны и нашего народа", – заявил Царьграду журналист.

Коробко в беседе с Царьградом по секрету сообщил, что получил "добро" на раскрытие тайны так называемого "дворца Путина". По словам журналиста, показанное Навальным частично соответствует правде.

"Да, казино там есть (в силу желаний одного из высоких африканских гостей, расположение которого было крайне важно для нашего государства, скажем так), а вот шеста или стриптиза там не было. Это уже фантазии авторов фильма, равно как и то, что это якобы "дворец президента"... Навальный и "конкурентные" зарубежные спецслужбы, которые, возможно, знают об истинной функции объекта, его "вывели" на свет софитов. Кое-кто потирает руки, ведь в Штатах блогеров на лодке просто застрелили бы. Там за километры предупреждают о стрельбе на поражение. Наверное, у нас теперь, "спасибо" Навальному, будет так же. А для высоких иностранных гостей выберут другую локацию", – добавил Коробко.

Сеанс разоблачения

Наверняка выберут, если верить журналисту. Его слова скорее похожи на тонкую, на грани фола, издёвку, но допустим, что Коробко говорит ровно то, что знает, или то, в чём его убедили. Сам же президент России заверил: дворец не его. Точка.

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало, – подчеркнул Владимир Путин во время видеоконференции со студентами. – Никогда.

Между тем "сенсацию" Навального уже начали понемногу разоблачать. На несостыковки в его "расследовании" указали и в России, и – что характерно – в Германии, в стране, которая предоставляла Навальному убежище и лечение.

В частности, немецкое издание Schwarzwälder Bote заявило, что к фильму Навального приложили руку американцы. А всё "расследование" делали в Германии. Как указало издание, незадолго до того, как Алексей Навальный прибыл на студию Black Forest Studios, туда позвонили из США и спросили, есть ли свободные "производственные мощности". Самого Навального доставляли на студию с охраной. Сам факт, что Навальный находился во Фрайбурге, был окутан тайной и считался секретом чуть ли не "государственного" уровня, добавили германские журналисты.

Ещё один "дворец" в Турции. Такая же гостиница. Фото: "Царьград"

"Дворец оказался только виртуальной картинкой, рождённой больным воображением голливудских режиссёров, снявших этот фильм. В жизни, как она есть, это не дворец, а недострой с полудоделанным фасадом, внутри которого нет ничего. Авторы ролика по заранее прописанному сценарию констатируют: вот здесь бильярдная, вот здесь "помещение для аквадискотеки", вот "комната грязи", играя на воображении наивных и доверчивых хомяков", – заметили авторы Telegram-канала "Железный Феликс".

Фильм оказался очередным грандиозным фейком, добавили авторы канала. Дворец тем временем превратился в тыкву, а Навальный предстал тем, кем он является, – банальным балаболом, аферистом и мошенником, заключили авторы.

Политолог Александр Сосновский тоже назвал фильм Навального откровенным фейком, то есть ложью от начала до конца. Эксперт в доказательство своего мнения указал на интерсные детали "расследования".

"Если раньше они делали вид, что проводят расследования, находят какие-то документы и что-то там роют, то теперь, когда поступил с Запада заказ атаковать лично Путина, найти на него ничего не удалось. Казалось бы, нет – значит, нет. Но ведь деньги получены, заказ принят, то есть надо отрабатывать. И вот тут в ход пошли фантазии и выдумки", – заявил политолог.

По мнению Сосновского, сейчас главная задача условного коллективного Запада – расшатать Россию. Но в целом налицо "полный провал операции "Дворец", подытожил эксперт. Согласимся с ним и поставим на этом точку. Хотя нет, многоточие: ведь в том самом "дворце Путина" побывали журналисты и сняли его интерьеры на камеры. Нет тут роскоши – одна лишь стройка... Оказалось, что "коварный Путин" накануне "вывез" из "дворца" роскошные обои, библиотеку и разрушил фонтан. А стены ободрал до бетона! Когда только он это успел сделать? Вот главная загадка "дворца". Разгадку наверняка нам в скором времени представят те же авторы, что и состряпавшие "расследование Навального". Ждём?