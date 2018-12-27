"Двоих убили, я не хочу быть следующим": Австрийский журналист на Украине взмолился о помощи

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц взмолился о помощи. Он рассказал австрийскому правительству, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.

Информацию об этом передает газета Kronen Zeitung. В частности, журналист объяснил, что боится, что с ним расправятся украинские радикалы, которые "постоянно нападают на СМИ".

Также Верщюц говорит, что ультранационалисты на Украине угрожают журналистам, которые критикуют политику киевских властей. Причем на угрозах злоумышленники не останавливаются

"Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", - заявил Кристиан Верщюц.

Он попросил официальную Вену повлиять на власти Украины. И добавил, что ему и его коллегам очень трудно работать в Незалежной, так как угрожают не только физической расправой, но и отказывают в аккредитации.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что сейчас США не только закрывают глаза на неонацистскую риторику Киева, но активно используют подобные радикальные силы в своих политических интересах. Так же как США в первой половине XX века видели в немецких нацистах потенциальных союзников в сдерживании СССР, точно так же современный Вашингтон видит в украинских неонацистах союзников в сдерживании России.

Недаром ранее равно и украинский, и американский представители проголосовали против российской резолюции против героизации нацизма, поддержанной большинством стран ООН.

"Складывается ощущение, что Вашингтон сегодня разделил нацистов на плохих и не очень плохих, а в чем-то, может быть, и вполне хороших и правильных нацистов", - отметил Патрушев.