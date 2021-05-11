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"Движет только желание убивать": Кадыров без прикрас высказался о бойне в Казани
11 мая 2021, 16:00 • 172 • Политика
Рамзан Кадыров высказался о стрельбе в казанской школе. "У террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей", - заявил глава Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на школу в Казани. Он назвал стрелка больным животным, а его действия - ужасным и вопиющим преступлением. Также глава Чечни выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
Кадыров поддержал инициативу президента России Владимира Путина, который поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешённого к гражданскому обороту. Глава Чечни подчеркнул, что это исключительно верное решение и что необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.
- написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Также глава Чечни выразил свои соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
- подытожил Кадыров.
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