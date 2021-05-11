"Движет только желание убивать": Кадыров без прикрас высказался о бойне в Казани

Рамзан Кадыров высказался о стрельбе в казанской школе. "У террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей", - заявил глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на школу в Казани. Он назвал стрелка больным животным, а его действия - ужасным и вопиющим преступлением. Также глава Чечни выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Кадыров поддержал инициативу президента России Владимира Путина, который поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешённого к гражданскому обороту. Глава Чечни подчеркнул, что это исключительно верное решение и что необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей,

- написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Также глава Чечни выразил свои соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!

- подытожил Кадыров.