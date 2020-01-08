"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране

Украинский Боинг 737 потерпел крушение в Иране из-за возгорания двигателя. Как сообщали ранее иранские представители, пока это основная версия произошедшего. Информацию подтвердил официальный представитель тегеранского аэропорта.

Царьград в беседе с экспертами обсуждал эту версию. Так, заслуженный пилот России, член Комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что возгорание двигателя вполне могло произойти.

"Двигатель - это одна из самых технологичных частей самолета, в общем-то. И бывает, что при отказе - если некондиционное топливо или попадание постороннего предмета, - двигатель помпирует и загорается. И, естественно, экипажу очень сложно, особенно на взлете, контролировать ситуацию, если двигатель на самом деле загорелся. Это очень ответственный этап полета, как и посадка. Катастрофы происходят в основном в районе аэродромов, при заходе на посадку или при взлете. Более 70% катастроф происходят в зоне подхода, в зоне аэродрома. Поэтому отказ двигателям чреват тяжелыми последствиями".

С другой стороны, надо понимать, что отказ одного двигателя, даже с большим пожаром, как правило, не приводит к катастрофе, продолжил эксперт.

"Потому что самолеты современные, а тем более Боинг 737 серии 800 - это очень надежная машина, с хорошим запасом тяги работающего двигателя. Экипаж должен был выполнить маневр, зайти на посадку и сесть. А если там уж такой пожар, что обгорела часть крыла или закрылка, самолет просто перевернулся и стал неуправляемым, – ну, тогда понятно, что это катастрофа. Двигатели так быстро не горят. Там нужно было отключить подачу топлива, выключить электрооборудование, систему кондиционирования. В общем-то, системы пожаротушения есть на двигателях, они тоже довольно эффективны. Поэтому как причина, разрушение и пожар двигателя может быть, никто не отрицает, но могут быть и внешние какие-то факторы. Не знаю, столкновение с чем-то. Ну, ночью птицы не летают. Значит, столкновение с каким-нибудь дроном".

Высказался Сытник и о муссируемой версии крушения в результате удара ПВО. Ранее её отмели многие эксперты, но говорить, действительно, есть о чём, поскольку уже целый ряд западных и украинских СМИ с подачи иорданского агентства публиковали подобное.

"Остаётся версия ПВО. Если до этого Иран отбомбил базы Соединенных Штатов в Ираке, то, естественно, система ПВО Ирана была приведена в боевую готовность, и если в автоматическом режиме какая-то система сработала, без вмешательства оператора, то могло быть и так. Но я не думаю, что кто-то расскажет об этом. Прежде всего, будет пожар двигателя - и всё", - пояснил свою позицию Сытник.

В любом случае, эксперт напомнил, когда ситуация в каком-то регионе обостряется, полёты гражданских лайнеров - это всегда опасно. Здесь Сытник проводит параллель с трагедией в Донбассе, где в 2014 году потерпел крушение малайзийский Боинг MH17.

"Когда нестабильность, идут какие-то боевые действия - с любой стороны, полёты гражданских самолетов всегда в опасности. Мы это знаем по малайзийскому Боингу, сбитому над территорией Украины. Хотя там военных действий таких крупномасштабных и не было. Ну, было ЛНР-ДНР и ВСУ. Но в воздухе-то не воевали, и самолетов не сбивали, и ракетных обстрелов там не было. Однако самолет погиб. Сейчас мы видим уже другой вариант: идет напряжение отношений между Ираном и Соединенными Штатами - и тут же происходит катастрофа пассажирского "Боинга" украинского. Меня это наталкивает на мысль, что когда такое происходит, полеты нужно ограничивать, полёты гражданских воздушных судов".

Отметим, Росавиация уже рекомендовала лайнерам воздержаться от полётов в опасном регионе. Как пишут "Невские новости", есть риск полётов над Ираном и Ираком. Напомним, в результате крушения украинского Боинга, по последним данным, погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Весь экипаж был украинским. Пассажиры в большинстве своём - граждане Ирана и Канады. Кроме того, жители стран ЕС.