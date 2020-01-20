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"Двигатель цифровизации": Норвежский налоговик рассказал о своём отношении к Мишустину

20 января 2020, 12:54  •  18 • Политика
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своём отношении к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину, с которым он знаком семь лет.
По словам Холте, он был удивлен, услышав о повышении Мишустина. В последний раз перед этим они говорили 14 января, и будущий премьер России опоздал к разговору на 15 минут, объяснив, что был на совещании у президента Владимира Путина.
Как сообщает норвежское агентство NRK, в тот раз они мало говорили о политике. "У меня сложилось впечатление, что Михаил к политическому руководству страны лоялен", - отметил норвежский налоговик, пишет телеканал "360".
По словам норвежца, Мишустин - очень энергичный человек, хорошо говорит по-английски и внёс большой вклад в международные отношения. Возглавив в 2010 году российское налоговое ведомство, он стал "двигателем масштабной цифровизации", отметил Холте.

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