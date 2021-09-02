Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины

02 сентября 2021, 01:00  •  48 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США.
США не имеют отношения к принятию Украины в ряды НАТО. На этом вопросе на брифинге подробнее остановилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она указала, что США не являются стороной, которая принимает окончательное решение.
Она лишь указала, что США придерживаются принципа "двери НАТО должны оставаться открытыми", чем, по сути, перечеркнула надежды Украины. Хотя ранее находящийся с визитом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский призвал дать немного конкретики по вопросу дружбы с НАТО, обозначить сроки.
Но Псаки филигранно увернулась от подобных разъяснений.
По её словам, Североатлантический альянс примет тех, "кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в Евроатлантическом регионе".
Представитель Белого дома подчеркнула, что речь идёт "о членстве в НАТО", а потому решение принимает сама организация, а не Вашингтон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





48
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
01 сентября 2021, 23:10
В Киеве раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену
01 сентября 2021, 23:10
Зеленский подставил США заявлениями о русском газе - эксперт
01 сентября 2021, 23:10
Пентагон опять соврал: Американские военные всё-таки бросили своих собак в аэропорту Кабула
01 сентября 2021, 23:10
"Навальный, всё пропало": Соратники оправдались за провал
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
01 сентября 2021, 23:10
В Киеве раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену
01 сентября 2021, 23:10
Зеленский подставил США заявлениями о русском газе - эксперт
01 сентября 2021, 23:10
Пентагон опять соврал: Американские военные всё-таки бросили своих собак в аэропорту ...
01 сентября 2021, 23:10
"Навальный, всё пропало": Соратники оправдались за провал
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.