"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США.

США не имеют отношения к принятию Украины в ряды НАТО. На этом вопросе на брифинге подробнее остановилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она указала, что США не являются стороной, которая принимает окончательное решение.

Она лишь указала, что США придерживаются принципа "двери НАТО должны оставаться открытыми", чем, по сути, перечеркнула надежды Украины. Хотя ранее находящийся с визитом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский призвал дать немного конкретики по вопросу дружбы с НАТО, обозначить сроки.

Но Псаки филигранно увернулась от подобных разъяснений.

По её словам, Североатлантический альянс примет тех, "кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в Евроатлантическом регионе".

Представитель Белого дома подчеркнула, что речь идёт "о членстве в НАТО", а потому решение принимает сама организация, а не Вашингтон.