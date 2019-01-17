"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по 12 гривен за кубометр газа

С начала 2020 года стоимость кубометра газа жители Украины будут платить до 12 гривен. Произойдет это в соответствии с требованиями МВФ. "Это означается двенадцатикратных рост его стоимости по сравнению с 2013 годом", - отмечает депутат Рады Александр Долженков

Во время пленарного заседания Верховной рады депутат Александр Долженков обратил внимание коллег-парламентариев на вопиющий факт: с января 2020 года цена кубометра газа для украинцев установится на уровне примерно 12 гривен. Это говорит о двенадцатикратном росте стоимости газа с 2013 года.

Семь лет назад за газ на Украине платили 0,9 гривны за кубометр (930 гривен за 1000 кубометров соответственно). Согласно Меморандуму, который украинские власти подписали с МВФ, с 01.01.2020 кубометр будет стоить до 12 гривен (12 тысяч гривен за 1000 кубометров). Увеличение стоимости газа повлечет за собой и удорожание отопления и горячего водоснабжения. И это при том, что тарифа на электричество по сравнению с 2013 годом уже выросли в пять раз.

"По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы, так, на минуточку. Про это никто тут (в Раде – ред.) не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит", – констатировал Долженков.

Меморандум, о котором идет речь, был опубликован Международным валютным фондом. В нем идет речь об экономической и финансовой политике в отношении Украины. Одно из требование Меморандума – повышение цен на потребленный газ с тем, чтобы к 2020 году его стоимость соответствовала рыночной.

Об этом сообщает "РИА Новости".