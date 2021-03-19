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"Две задачи": Украинский МИД назвал свой способ "выжать Россию" из Крыма

19 марта 2021, 07:15  •  294 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свой способ "выжать Россию" из Крыма. По его словам, для этого необходимо выполнить две задачи.
Кулеба уверен в том, что Киев сможет вернуть Крым Украине. Для этого, по его словам, сначала нужно "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". А вторым пунктом систематизировать все усилия – "от политических заявлений до санкционных решений". Также, по его словам, Киев должен создать механизм, "который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву".
"Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - подчеркнул он.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник опубликовал колонку в немецком издании Berliner Zeitung. В своём тексте дипломат обвинил Германию в том, что она "дважды оккупировала Крым за последнее столетие" - в 1918 и в 1940-х годах. И поэтому теперь у Германии есть "моральный долг" перед Украиной, выплатить который она сможет, оказав помощь в возвращении Крыма. Не исключено, что это была попытка вовлечь Берлин в так называемую "Крымскую платформу", о создании которой на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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