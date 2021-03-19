"Две задачи": Украинский МИД назвал свой способ "выжать Россию" из Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свой способ "выжать Россию" из Крыма. По его словам, для этого необходимо выполнить две задачи.

Кулеба уверен в том, что Киев сможет вернуть Крым Украине. Для этого, по его словам, сначала нужно "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". А вторым пунктом систематизировать все усилия – "от политических заявлений до санкционных решений". Также, по его словам, Киев должен создать механизм, "который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву".

"Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - подчеркнул он.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник опубликовал колонку в немецком издании Berliner Zeitung. В своём тексте дипломат обвинил Германию в том, что она "дважды оккупировала Крым за последнее столетие" - в 1918 и в 1940-х годах. И поэтому теперь у Германии есть "моральный долг" перед Украиной, выплатить который она сможет, оказав помощь в возвращении Крыма. Не исключено, что это была попытка вовлечь Берлин в так называемую "Крымскую платформу", о создании которой на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский.