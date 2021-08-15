"Две страшные беды" Зюганова заставили Гаспаряна материться

Политолог Армен Гаспарян выругался матом, прочитав о двух страшных бедах России, о которых заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам Зюганова, две страшные беды страны - это выгорание лесов и гибель пчёл. Глава КПРФ уверен, что без них человечество исчезнет через 5-7 лет. Вероятно, последняя беда Зюганова заботит больше, поэтому он предлагает с ней бороться законом "О пчеловодстве", автором которого он сам и является.

По словам Зюганова, он пытается продвинуть закон "О пчеловодстве" уже 30 лет, но его так и не приняли в Думе. Однако глава КПРФ не отчаивается и продолжает свою борьбу за будущее пчёл и человечества.

Отметим, Зюганов иллюстрировал своё сообщение фотографиями собственного визита на ярмарку мёда. Две из них - одинаковые.

Отметим, любовь Зюганова к пчеловодству настолько велика, что в мае этого года лидер КПРФ презентовал "Энциклопедию юного пчеловода" собственного сочинения. Во время мероприятия 77-летний Зюганов поделился собственными рецептами красоты и здоровья.

"Ложечка мёда, желательно добавить немножко прополиса, если есть, маточное молоко. Это исключительно сильный эликсир, никакой не допинг", - заявил он.