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"Две страны – одна экономика": Россия и Белоруссия близки к согласованию пакета из 31 дорожной карты по интеграции
26 декабря 2019, 18:09 • 104 • Политика
РФ и Белоруссия близки к завершению согласования дорожных карт по экономической интеграции. Глава Минэкономразвития отметил, что после подписания пакета документов двум странам придется постараться, чтобы воплотить в жизнь все планы. "Две страны - одна экономика" - так звучит принцип экономической интеграции.
О том, что Россия и Белоруссия близки к согласованию пакета из 31 дорожной карты по интеграции, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, в настоящее время проработана экономическая интеграция по принципу "две суверенные страны - одна экономика".
"Это очень большой и сложный процесс, - цитирует его "Россия 24". - Мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу".
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