"Две страны – одна экономика": Россия и Белоруссия близки к согласованию пакета из 31 дорожной карты по интеграции

О том, что Россия и Белоруссия близки к согласованию пакета из 31 дорожной карты по интеграции, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, в настоящее время проработана экономическая интеграция по принципу "две суверенные страны - одна экономика".

"Это очень большой и сложный процесс, - цитирует его "Россия 24". - Мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу".