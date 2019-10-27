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"Две недели на прорыв ПВО и ПРО": В США опубликовали план захвата Калининградской области
27 октября 2019, 15:39 • 129 • Политика
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США. Американский "эксперт" отвел НАТО две недели на прорыв ПВО и ПРО Калининграда и еще две недели - на удержание территории до подхода основных сил.
В США опубликовали план захвата Калининградской области в случае военного конфликта России и НАТО в Европе. Автором документа выступил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США доктор Ричард Хукер.
Согласно предложенному американцем сценарию, в начале военного конфликта Россия постарается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. По мнению "эксперта", сухопутное наступление России пройдет через территории Белоруссии и Литвы, так как Польша слишком хорошо защищена тысячей танков.
В ответ НАТО попытается захватить российский эксклав - Калининградскую область. На это Ричард Хукер отводит НАТО примерно месяц. Две недели на преодоление противовоздушной и противоракетной обороны Калининграда и еще две недели - на удержание захваченных территорий до подхода основных сил военного блока.
Однако это будет для США пирровой победой. Согласно представленному сценарию, конфликт завершится реинтеграцией Прибалтийских стран и Белоруссии в Российскую Федерацию и возвращением Россией контроля над Калининградской областью по итогам мирных переговоров.
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