"Две недели на прорыв ПВО и ПРО": В США опубликовали план захвата Калининградской области

В США опубликовали план захвата Калининградской области в случае военного конфликта России и НАТО в Европе. Автором документа выступил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США доктор Ричард Хукер.

Согласно предложенному американцем сценарию, в начале военного конфликта Россия постарается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. По мнению "эксперта", сухопутное наступление России пройдет через территории Белоруссии и Литвы, так как Польша слишком хорошо защищена тысячей танков.

В ответ НАТО попытается захватить российский эксклав - Калининградскую область. На это Ричард Хукер отводит НАТО примерно месяц. Две недели на преодоление противовоздушной и противоракетной обороны Калининграда и еще две недели - на удержание захваченных территорий до подхода основных сил военного блока.

Однако это будет для США пирровой победой. Согласно представленному сценарию, конфликт завершится реинтеграцией Прибалтийских стран и Белоруссии в Российскую Федерацию и возвращением Россией контроля над Калининградской областью по итогам мирных переговоров.