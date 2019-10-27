Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Макрон на проводе: Путин провел переговоры с президентом Франции по Сирии
«Кое-что очень важное»: США сообщили о ликвидации лидера ИГ
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и услов...
Антон Алиханов - о "плане захвата НАТО Калининградской области": А нам не страшн...
Главная / Политика

"Две недели на прорыв ПВО и ПРО": В США опубликовали план захвата Калининградской области

27 октября 2019, 15:39  •  129 • Политика
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США. Американский "эксперт" отвел НАТО две недели на прорыв ПВО и ПРО Калининграда и еще две недели - на удержание территории до подхода основных сил.
В США опубликовали план захвата Калининградской области в случае военного конфликта России и НАТО в Европе. Автором документа выступил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США доктор Ричард Хукер.
Согласно предложенному американцем сценарию, в начале военного конфликта Россия постарается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. По мнению "эксперта", сухопутное наступление России пройдет через территории Белоруссии и Литвы, так как Польша слишком хорошо защищена тысячей танков.
В ответ НАТО попытается захватить российский эксклав - Калининградскую область. На это Ричард Хукер отводит НАТО примерно месяц. Две недели на преодоление противовоздушной и противоракетной обороны Калининграда и еще две недели - на удержание захваченных территорий до подхода основных сил военного блока.
Однако это будет для США пирровой победой. Согласно представленному сценарию, конфликт завершится реинтеграцией Прибалтийских стран и Белоруссии в Российскую Федерацию и возвращением Россией контроля над Калининградской областью по итогам мирных переговоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
27 октября 2019, 09:09
Бутина вышла из американского плена. Конец «Рашагейта»?
27 октября 2019, 15:39
"НАТО будет интересен опыт самоуничтожения Украины": Захарова ответила главе Минобороны Незалежной
27 октября 2019, 15:39
Песков подтвердил обсуждение темы ВТС в ходе переговоров лидеров России и ЦАР
27 октября 2019, 09:09
"Я президент, а не лох": Зеленский вступил в конфликт с украинскими националистами в Донбассе
26 октября 2019, 23:24
Конец эпопеи? Бутина приземлилась в Шереметьеве и обняла отца
26 октября 2019, 18:09
Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2019, 05:54
У Запада пригорело от успеха России в Doing Business (Руслан Осташко)
27 октября 2019, 09:09
"Я президент, а не лох": Зеленский вступил в конфликт с украинскими национа...
27 октября 2019, 05:54
В Госдуме напомнили обидевшемуся на ПАСЕ Киеву о праве на самоопределение территорий
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях п...
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
26 октября 2019, 23:24
Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.