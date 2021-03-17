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"Дважды оккупировала": Посол Украины потребовал от Германии "вернуть" Киеву Крым
17 марта 2021, 15:50 • 37 • Политика
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предъявил претензии Германии в том, что она "дважды оккупировала Крым". В то же время именно Берлин, по мнению украинского дипломата, должен сыграть решающую роль в "возвращении" Крыма Киеву.
Если раньше претензии в якобы "оккупации" Крыма звучали из уст украинских политиков и дипломатов лишь в адрес России, то теперь похожие претензии звучат и в адрес… Германии. В частности, посол Украины в Германии Андрей Мельник в статье для Berliner Zeitung прямо так и заявляет, что "Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие".
Именно от Берлина он потребовал "вернуть" Киеву Крым, прикрывая это "моральным долгом Федеративной Республики".
"В частности, Германия может и должна сыграть решающую роль", - говорится в статье.
При этом украинский посол заявляет также, что "подавленный Запад не готов окончательно поставить на место" президента России Владимира Путина и заставить его "освободить Крым всеми имеющимися в его распоряжении законными средствами".
Напомним, Крым официально вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума, во время которого абсолютное большинство жителей региона приняли это решение. О том, что "крымский вопрос" для России окончательно закрыт, является территорией Российской Федерации и точка, говорилось на самых разных уровнях российской власти. Об этом предупреждали мировое сообщество и министры, о том же говорил и президент Путин.
Украина же до сих пор не смирилась с потерей полуострова, не признавая итоги референдума и считая Крым "аннексированным "и "оккупированным" Россией. Того же мнения придерживаются и США, и страны ЕС.
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