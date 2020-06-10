Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / В мире

"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17

10 июня 2020, 05:00  •  98 • В мире
Независимый технический эксперт рассказал, как на суде по MH17 провалилась версия о "Буке". Сначала США отказались предоставить фото ракеты, которыми они якобы обладали. Теперь же вслед за американцами "слились " и украинцы, написал Юрий Антипов. "Два сапога пара", - подытожил эксперт.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов в своём Facebook опубликовал реакцию на очередное заседание по делу сбитого малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом МН17. Он заявил, что после сегодняшнего дня ему вспоминаются два выражения: "Два сапога пара" и "Мы с Тамарой ходим парой".
"Потому что сначала "слились" США со своими спутниковыми снимками. А теперь и Украина, отказавшись предоставить данные по своим радарам. И это в зоне боевых действий, ведущихся на её территории. Якобы ни один из них в день крушения (и активных военных действий тоже) не работал. Полная чушь", - возмутился эксперт.
Антипов подытожил, что это означает лишь полный провал версии о "Буке". Потому что в густонаселённой местности, где хорошо работают украинские радары, странно, что ни один из них не зафиксировал старт и полёт ракеты "Бук".
"Вот и получается, что США с Украиной по вопросу МН17 ходят парой и при этом в сапогах", - заявил Антипов.
Ранее политолог Владимир Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17 - фрагмента ракеты, который якобы находили на месте крушения самолёта. Тогда это фото облетело все мировые СМИ. Сейчас же о значимом вещдоке никто не вспомнил, хотя обсуждали гораздо более мелкие детали. США отказались предоставлять снимки, которыми якобы обладают.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
09 июня 2020, 17:00
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
09 июня 2020, 21:00
Политолог Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17
09 июня 2020, 23:00
Коронавирус начался не в декабре: Странности в Ухане натолкнули учёных на гипотезу
09 июня 2020, 23:00
Приговорён к смертной казни: В Иране нашли, кто "сдал" США генерала Сулеймани
09 июня 2020, 19:00
Давно пытается завоевать любовь британцев: Стало известно, кто сменит королеву Елизавету II
09 июня 2020, 16:00
Побороть НАТО быстрее 60 часов: Forbes сделал прибалтийский расклад для Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в...
10 июня 2020, 01:00
"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк
03 июня 2020, 08:55
Судьба "Северного потока — 2" решится на следующей неделе
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.