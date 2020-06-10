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"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
10 июня 2020, 05:00 • 98 • В мире
Независимый технический эксперт рассказал, как на суде по MH17 провалилась версия о "Буке". Сначала США отказались предоставить фото ракеты, которыми они якобы обладали. Теперь же вслед за американцами "слились " и украинцы, написал Юрий Антипов. "Два сапога пара", - подытожил эксперт.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов в своём Facebook опубликовал реакцию на очередное заседание по делу сбитого малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом МН17. Он заявил, что после сегодняшнего дня ему вспоминаются два выражения: "Два сапога пара" и "Мы с Тамарой ходим парой".
"Потому что сначала "слились" США со своими спутниковыми снимками. А теперь и Украина, отказавшись предоставить данные по своим радарам. И это в зоне боевых действий, ведущихся на её территории. Якобы ни один из них в день крушения (и активных военных действий тоже) не работал. Полная чушь", - возмутился эксперт.
Антипов подытожил, что это означает лишь полный провал версии о "Буке". Потому что в густонаселённой местности, где хорошо работают украинские радары, странно, что ни один из них не зафиксировал старт и полёт ракеты "Бук".
"Вот и получается, что США с Украиной по вопросу МН17 ходят парой и при этом в сапогах", - заявил Антипов.
Ранее политолог Владимир Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17 - фрагмента ракеты, который якобы находили на месте крушения самолёта. Тогда это фото облетело все мировые СМИ. Сейчас же о значимом вещдоке никто не вспомнил, хотя обсуждали гораздо более мелкие детали. США отказались предоставлять снимки, которыми якобы обладают.
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