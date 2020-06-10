"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17

Независимый технический эксперт Юрий Антипов в своём Facebook опубликовал реакцию на очередное заседание по делу сбитого малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом МН17. Он заявил, что после сегодняшнего дня ему вспоминаются два выражения: "Два сапога пара" и "Мы с Тамарой ходим парой".

"Потому что сначала "слились" США со своими спутниковыми снимками. А теперь и Украина, отказавшись предоставить данные по своим радарам. И это в зоне боевых действий, ведущихся на её территории. Якобы ни один из них в день крушения (и активных военных действий тоже) не работал. Полная чушь", - возмутился эксперт.

Антипов подытожил, что это означает лишь полный провал версии о "Буке". Потому что в густонаселённой местности, где хорошо работают украинские радары, странно, что ни один из них не зафиксировал старт и полёт ракеты "Бук".

"Вот и получается, что США с Украиной по вопросу МН17 ходят парой и при этом в сапогах", - заявил Антипов.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17 - фрагмента ракеты, который якобы находили на месте крушения самолёта. Тогда это фото облетело все мировые СМИ. Сейчас же о значимом вещдоке никто не вспомнил, хотя обсуждали гораздо более мелкие детали. США отказались предоставлять снимки, которыми якобы обладают.