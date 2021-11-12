"Два русских самолёта перехвачены": В Нидерландах сообщили о воздушной операции

Над Северным морем были перехвачены два самолёта из России - такая информация поступила от Министерства обороны Нидерландов.

Бельгийские F-16 осуществили перехват двух самолётов России. Информацию об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.

Деталей о воздушной операции иностранных авиасил пока нет.