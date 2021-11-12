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"Два русских самолёта перехвачены": В Нидерландах сообщили о воздушной операции
12 ноября 2021, 19:45 • 110 • В мире
Над Северным морем были перехвачены два самолёта из России - такая информация поступила от Министерства обороны Нидерландов.
Бельгийские F-16 осуществили перехват двух самолётов России. Информацию об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.
Деталей о воздушной операции иностранных авиасил пока нет.
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