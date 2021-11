"Два русских самолёта перехвачены": В Нидерландах сообщили о воздушной операции

Бельгийские F-16 осуществили перехват двух самолётов России. Информацию об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.

Деталей о воздушной операции иностранных авиасил пока нет.

"The Netherlands air combat control just released the #belgianairforce QRA alerted. Two Belgian F-16 fighters are on their way to 2 Russian Tu-160 Blackjack bombers that may fly into Dutch airspace. The Russian aircraft are now accompanied by Norwegian QRA." https://t.co/21bdE79ZA3