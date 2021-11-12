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"Два русских самолёта перехвачены": В Нидерландах сообщили о воздушной операции

12 ноября 2021, 19:45  •  110 • В мире
Над Северным морем были перехвачены два самолёта из России - такая информация поступила от Министерства обороны Нидерландов.
Бельгийские F-16 осуществили перехват двух самолётов России. Информацию об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.
Деталей о воздушной операции иностранных авиасил пока нет.
"The Netherlands air combat control just released the #belgianairforce QRA alerted. Two Belgian F-16 fighters are on their way to 2 Russian Tu-160 Blackjack bombers that may fly into Dutch airspace. The Russian aircraft are now accompanied by Norwegian QRA." https://t.co/21bdE79ZA3
— Andy Scollick (@Andy_Scollick) November 12, 2021

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