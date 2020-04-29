"Два президента, два мира": Пока Трамп считает деньги, Путин спасает людей

Интернет-пользователи сравнили подходы президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в условиях кризиса на фоне распространения коронавируса.

Два президента, два мира, - написал Telegram-канал "НАШ президент США"

Американский лидер, как заметили в Сети, неоднократно высказывался о тяжёлой экономической ситуации как о главной проблеме, забывая о десятках тысяч умерших от COVID-19 граждан.

Мы теряем тысячи и тысячи людей в год из-за гриппа. И мы не останавливаем экономику, - говорил Трамп.

Между тем Путин как раз высказывался о подобном методе кризис-менеджмента. Он говорил, что это, безусловно, важно, однако когда на другой чаше весов - безопасность и жизни людей, выбор в пользу решения проблем в первую очередь экономики является возвращением к "дикости и варварству".