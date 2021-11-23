Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / В мире

"Дурят и будут дурить": Циничный спектакль Ротшильдов разоблачён

23 ноября 2021, 02:35  •  97 • В мире
Обозреватель Царьграда Сергей Латышев объяснил, как обманывают французов в высших кругах власти.
Считаные месяцы остались во Франции до президентских выборов. На фоне ситуации в стране в отношении действующего лидера Эммануэля Макрона у французов нарастает возмущение. "Отдушину" некоторые находят в речах иного кандидата, который, как отмечает обозреватель Царьграда Сергей Латышев, появился так внезапно в медийном поле, как чёрт из табакерки.
Речь идёт о крайне правом политике Эрике Земмуре. Интересно, что, появившись, он практически раздробил правый блок голосов и настроил против себя всех, кто не придерживается правых взглядов.
Однако всё становится ещё интереснее, когда узнаёшь, что спонсируют его деятельность глобалисты.
"Но есть и ещё одно обстоятельство, которое неопровержимо указывает, откуда и для чего взялся Земмур: его, как и Макрона на прошлых выборах, финансируют… Ротшильды, в большой любви к России и традиционным ценностям никак не замеченные. Но ведь и Макрона, подвизавшегося в прошлом у Ротшильдов, они финансировали. Парадокс? Ничуть. - заметил Латышев и продолжил: - Просто для них не имеет никакого значения, продвигать ли левого либерала и бывшего социалиста или крайне правого популиста, если последствия этого будут им выгодны. А цель одна - укреплять свою власть над Францией".
В результате простых французов попросту дурят ожиданиями, что придёт новичок на смену Макрону и всё будет честно и справедливо.
"Земмур <…> ослабляет реально честную и тем самым опасную Марин Ле Пен (лидер правого "Национального объединения" - ред.) и одновременно сплачивает левые ряды общим врагом. Это, безусловно, высший пилотаж - глобалисты хотят добиться своего с помощью правды! Так во Франции дурят массы и намерены дурить в будущем. Цинизм и деньги - вот он, залог успеха", - указал журналист.
В любом случае России в свете будущих выборов во Франции важно понимать, что "на Западе, и во Франции в том числе, всё схвачено и всё контролируется, реального друга России к власти там никогда не допустят".
Поэтому лучшая политика - махнуть на Запад рукой и всеми силами и способами развивать собственную страну, вкладывать деньги в свой народ, резюмировал автор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 15:30
Жозеп Боррель и подпоручик Дуб
22 ноября 2021, 23:05
Ультиматум "Газпрома" не дошёл до властей Молдавии
22 ноября 2021, 20:40
«Он обычный музыкант»: берлинский суд постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США
22 ноября 2021, 14:50
Как минимум пять человек погибли и 40 пострадали: что известно о наезде на пешеходов в Висконсине
22 ноября 2021, 07:50
«Вопросов к этому плану много»: как в Пентагоне планируют пересадить военных США на электромобили
23 ноября 2021, 00:50
Одесса в ожидании блэкаута: "Свечками не обойдёмся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 20:25
Оправдания из МИД Германии: Россия "просто не приняла"
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
19 ноября 2021, 22:40
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.