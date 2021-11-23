"Дурят и будут дурить": Циничный спектакль Ротшильдов разоблачён

Обозреватель Царьграда Сергей Латышев объяснил, как обманывают французов в высших кругах власти.

Считаные месяцы остались во Франции до президентских выборов. На фоне ситуации в стране в отношении действующего лидера Эммануэля Макрона у французов нарастает возмущение. "Отдушину" некоторые находят в речах иного кандидата, который, как отмечает обозреватель Царьграда Сергей Латышев, появился так внезапно в медийном поле, как чёрт из табакерки.

Речь идёт о крайне правом политике Эрике Земмуре. Интересно, что, появившись, он практически раздробил правый блок голосов и настроил против себя всех, кто не придерживается правых взглядов.

Однако всё становится ещё интереснее, когда узнаёшь, что спонсируют его деятельность глобалисты.

"Но есть и ещё одно обстоятельство, которое неопровержимо указывает, откуда и для чего взялся Земмур: его, как и Макрона на прошлых выборах, финансируют… Ротшильды, в большой любви к России и традиционным ценностям никак не замеченные. Но ведь и Макрона, подвизавшегося в прошлом у Ротшильдов, они финансировали. Парадокс? Ничуть. - заметил Латышев и продолжил: - Просто для них не имеет никакого значения, продвигать ли левого либерала и бывшего социалиста или крайне правого популиста, если последствия этого будут им выгодны. А цель одна - укреплять свою власть над Францией".

В результате простых французов попросту дурят ожиданиями, что придёт новичок на смену Макрону и всё будет честно и справедливо.

"Земмур <…> ослабляет реально честную и тем самым опасную Марин Ле Пен (лидер правого "Национального объединения" - ред.) и одновременно сплачивает левые ряды общим врагом. Это, безусловно, высший пилотаж - глобалисты хотят добиться своего с помощью правды! Так во Франции дурят массы и намерены дурить в будущем. Цинизм и деньги - вот он, залог успеха", - указал журналист.

В любом случае России в свете будущих выборов во Франции важно понимать, что "на Западе, и во Франции в том числе, всё схвачено и всё контролируется, реального друга России к власти там никогда не допустят".

Поэтому лучшая политика - махнуть на Запад рукой и всеми силами и способами развивать собственную страну, вкладывать деньги в свой народ, резюмировал автор.