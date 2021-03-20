Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
Главная / Политика

"Дурной знак": Ошибку Бориса Ельцина повторил Джо Байден

20 марта 2021, 19:55  •  143 • Политика
Журналист Константин Придыбайло обратил внимание на "дурной знак" - своего рода ошибку, объединившую Бориса Ельцина и Джо Байдена.
Президент США Джо Байден упал, поднимаясь по трапу в салон самолёта. Сразу сориентироваться не смог и, вставая, запутался в ногах и упал ещё раз. Американские журналисты сняли падение со всех возможных ракурсов. Накануне вечером произошедшее обсуждали миллионы людей - американцы делали вывод о своём президенте.
Особенно острыми дискуссии стали на фоне слухов о состоянии здоровья Байдена. Его постоянно видят на людях с катетером. Очевидно, что Джо Байден всё время на каких-то препаратах. Впрочем, тайну его лечения никто не раскрывает. Что добавляет ещё больше пищи для размышлений противникам президента и для слухов - среди самих американцев.
Журналист Константин Придыбайло обратил внимание и на другое обстоятельство. Он свёл в одно видео падения на трапе самолёта, "исполненные" президентом России Борисом Ельциным и его американским коллегой Джо Байденом. Свёл и сделал вывод: "Дурной знак".
Впрочем, стоит отметить, что падение политика в подобных обстоятельствах, безусловно, нельзя расценивать как причину окончательного и бесповоротного снижения рейтинга. Падают многие. Однако с Байденом подобное случилось после обвинения, выдвинутого в адрес президента России Владимира Путина. В ответ Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём США"
20 марта 2021, 14:25
"Я серьезно недооценивал русских" – с Максимом Шугалеем связался его похититель
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2021, 19:05
"Пойдут даже против толпы": В США объяснили, почему американские военные так боятся русских
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
14 марта 2021, 08:05
Коронавирус спровоцировал новую беду: Мир предупредили о "тикающей бомбе"
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.