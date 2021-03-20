"Дурной знак": Ошибку Бориса Ельцина повторил Джо Байден

Журналист Константин Придыбайло обратил внимание на "дурной знак" - своего рода ошибку, объединившую Бориса Ельцина и Джо Байдена.

Президент США Джо Байден упал, поднимаясь по трапу в салон самолёта. Сразу сориентироваться не смог и, вставая, запутался в ногах и упал ещё раз. Американские журналисты сняли падение со всех возможных ракурсов. Накануне вечером произошедшее обсуждали миллионы людей - американцы делали вывод о своём президенте.

Особенно острыми дискуссии стали на фоне слухов о состоянии здоровья Байдена. Его постоянно видят на людях с катетером. Очевидно, что Джо Байден всё время на каких-то препаратах. Впрочем, тайну его лечения никто не раскрывает. Что добавляет ещё больше пищи для размышлений противникам президента и для слухов - среди самих американцев.

Журналист Константин Придыбайло обратил внимание и на другое обстоятельство. Он свёл в одно видео падения на трапе самолёта, "исполненные" президентом России Борисом Ельциным и его американским коллегой Джо Байденом. Свёл и сделал вывод: "Дурной знак".

Впрочем, стоит отметить, что падение политика в подобных обстоятельствах, безусловно, нельзя расценивать как причину окончательного и бесповоротного снижения рейтинга. Падают многие. Однако с Байденом подобное случилось после обвинения, выдвинутого в адрес президента России Владимира Путина. В ответ Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...