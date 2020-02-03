"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи

"Бояться исполнения своих желаний действительно стоит", - призвал политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч".

Он напомнил о том, что ранее ливийский экс-лидер Муаммар "Каддафи писал в "Зелёной книге": "Миром будут править чёрные". И отметил, что до этого времени Каддафи "дожил, хотя и не пережил".

"Потому что сначала пришли в Америке к власти в составе администрации Буша-младшего Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, как госсекретари, - продолжает свою мысль эксперт. - А потом и Барак Обама президентом стал. И этого ни Каддафи не пережил, ни Ливия".

Сатановский напомнил, что и в Джамахирии всё было уничтожено, а "лидера её зверски пытали и линчевали, хоть и не американцы, но в рамках самой что ни на есть американской традиции".

"Так что, как пожелаешь чего и оно исполнится, оглянись, не шандарахнет ли тебя твоим же собственным желанием так, что сто раз проклянёшь и его, и себя, что не вовремя высказал", - предупреждает политолог, добавляя, что "это даже не про Зеленского в Польше, где он, у Дуды, выглядел странновато, хотя для данного историко-политического сюжета - органически".

Сатановский порассуждал о том, что продемонстрировал всему миру на международной арене Зеленский. "Украина возвращается в исконную конфигурацию, под Польшу, которая в этом тандеме главная, - продолжает свою мысль эксперт. - Как и была, когда у них не то что Галиция, Волынь и Львов были, но и Киев. Опять же, под боком и Литва с Латвией и Эстонией, которые, пока их Россия не завоевала и не откупила, были под Швецией, но теперь ей нужны как собаке пятая нога".

Далее политолог сравнил судьбу двух лидеров - действующего украинского и зверски убитого ливийского. "И не то чтобы судьба Зеленского проглядывала такая, как у Каддафи. Так и Украина - не Африка, - заметил Сатановский. - Да и с нефтью и газом у неё полный швах. В отличие от мечт".

Политолог предупредил: "Не помогут дурному бурсаку его ляхи, ой, не помогут! Зря он к ним переметнулся".