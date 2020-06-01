"Дурно пахнущая тема": У идущих в "Бессмертном полку" слёзы на глазах, а Невзоров - глумится

"Бессмертный полк" Невзоров для начала назвал "образцом чисто русской логики". В чём она заключается, с точки зрения Александра Невзорова? В том, что "организованная транспортировка абсолютно, гарантированно мёртвых людей" была названа "символом бессмертия". Хотя шествие "демонстрирует абсолютное большинство смерти". На этом Невзоров не остановился. Он заявил, что родилась идея "Бессмертного полка" в Новой Гвинее. И тут даже ведущая "Эха Москвы" с ходу коротко возразила: "Нет". Но Невзоров продолжил мысль.

"Да, дорогая. Всё-таки будем признавать преемственность, будем признавать так называемые корни явления. И выкапывание мертвецов, торжественный пронос их по деревне - это обязательная часть многих дикарских культов, ориентированных на особое почтение к предкам", - сказал журналист.

Дальше Александр Невзоров продолжил эпатировать. Он стал говорить уничижительно о многих павших воинах, в том числе фактически оправдал "нестандартное использование" Вечного огня. Для Невзорова выглядит странным, что тех, кто, условно, жарит сосиски на Вечном огне, наказывают. Интересно, что дикой ситуацию жарки шашлыка на Вечном огне Невзоров посчитал лишь потому, что шашлык на открытом огне не готовят. Поскольку будет "сильно обгорелая гадость". Журналист, как напомнила Мария Иваткина в выпуске программы, предложил градацию святости. Мол, эти вот памятники павшим - святые, а эти не очень. Иваткина в ответ предложила вспомнить о вехах карьеры Невзорова.

"Был певчим в церковном хоре, баллотировался в Госдуму, даже был внесён в список доверенных лиц президента Владимира Путина. А потом переобулся в воздухе и стал тем, кем он является, - человеком, у которого ничего святого, либералом с пониженной социальной ответственностью. Это я так мягко выражаюсь, а могла бы, конечно, и покрепче сказать, только не позволяю себе этого. Теперь он считает себя вправе глумиться над Вечный огнём и "Бессмертным полком" и много ещё над чем", - сказала Иваткина.

Ведущая Царьграда предложила Следственному комитету России обратить внимание на высказывания Невзорова.