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"Дурних нема": Адвокаты отказывают Киеву в защите на трибунале по керченской провокации

11 декабря 2019, 17:24  •  129 • Политика
Украинская сторона пока не может найти адвокатов, которые защищали бы её на международном общественном трибунале, касающемся провокации в Керченском проливе. Юристы отказываются от участия в процессе. Интернет-пользователи напомнили присказку, которую в подобных случаях говорят на Украине: "Дурних нема".
На международном общественном трибунале, посвящённом провокации Киева в Керченском проливе, украинская сторона рискует остаться без защитников. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов заметил, что Киев столкнулся с трудностями - адвокаты отказывают ему в защите на этом процессе.
"Никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - сообщил он в беседе с "РИА Новости".
Напомним, уже весной следующего года Крым планирует провести международный общественный трибунал, где будет разбираться провокация, организованная украинской стороной в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Ожидается, что в этом процессе примут участие также эксперты-представители западных стран.
Что касается защитников Украины на этих слушаниях, то сторону Киева, по словам Молохова, отказался представлять даже адвокат экс-президента Незалежной Петра Порошенко Илья Новиков.
Интернет-пользователи, комментируя эту новость, напомнили присказку, которую в подобных случаях говорят на Украине:
"Это говорит об очень многом. Как говорят на той же Украине: "Дурних нема", - пишет Виктор Лесных @LesVik4.
"Это может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно", - резюмирует Молохов.

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