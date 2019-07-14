"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"

Нацелились на российские активы

О плане отобрать у России "Северный поток - 2" рассказал на портале "Обозреватель" (известном своими русофобскими настроениями и публикацией непроверенных данных) исполнительный директор общественного движения "Сила права", называющий себя также юристом и правозащитником, Вадим Севериненко. Он заявил, что массовые иски граждан Украине к "стране-агрессору", коей в Незалежной считают Россию, помогут арестовать российские активы в Европе. Севериненко надеется, что среди этих активов окажется и газопровод "Северный поток - 2".

"Правозащитник" также заявил, что на Украине есть уже "больше тысячи позитивных решений", которые принимались судами по таким искам, и еще около 30 тысяч на стадии рассмотрения. При этом Севериненко утверждает, что, набрав в сумме финансовых исковых претензий на сумму в 5-10 миллиардов долларов, Украина сможет потребовать ареста активов РФ на территориях Европы и Америки.

Также "эксперт" объявил, мол, таким образом наложить арест можно и на "Северный поток - 2". "В крайнем случае - газ, который находится в газопроводах", - тут же он "делает уступку".

Однако комментаторы лишь посмеялись над фантазиями Севериненко. "Мечтать не вредно. Вредно - не мечтать. А дурень - он, как известно, думкой богатеет. Так что потом будете с Севериненко спрашивать, где ваши деньги и где его обещания", - посмеялся пользователь Kirlackaj Viola.

"Конечно, обязательно, всенепременно... Недаром именно среди украинцев появилась поговорка "дурень думкою богатiэ", - с иронией отметил комментатор под ником Крым Андрей.

Зеленский надеется на Трампа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что решит вопрос с российским газопроводом "Северный поток - 2" при помощи главы США Дональда Трампа. Об этом он заявлял в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Зеленского, ни канцлер Германии, ни президент Франции не могут оказать серьёзное сопротивление "Северному потоку - 2", так как на них давят их собственные бизнесмены. В этой связи единственная надежда Украины - это президент США.

"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - сказал Зеленский.

Он пообещал поднять тему борьбы с российским газопроводом во время предстоящего визита в США. При этом дата визита украинского президента не согласована.

Американский СПГ против Nord Stream - 2

Тем временем США борются против "Северного потока - 2", так как сами хотят продавать Европе газ. Проблема в том, что американский сжиженный газ гораздо дороже российского и не выдерживает конкуренции в равных условиях. По этой причине США запугивают ЕС многочисленными санкциями.

Дональд Трамп не оставляет надежды на то, что ему удастся отговорить Европу от потребления российского газа. "У нас есть для вас кое-что получше", - заявляет американский президент и подсовывает европейским партнёрам СПГ из США.

Завёл он речь об этом и во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, комментируя возможность введения санкций против газопровода "Северный поток - 2", а точнее - против компаний, принимающих участие в проекте. Беззастенчиво лоббируя интересы американской газовой сферы, Трамп при этом утверждает, что "у людей есть право делать то, что они хотят".

При этом американский лидер уверяет, что давлением и попытками заблокировать строительство газопровода, США "защищают" Германию от России. Москва от Берлина "получает миллиарды и миллиарды", отметил Трамп. Добавим: а ведь эти миллиарды хотели бы получить сами США.

"Но у нас есть кое-что получше - большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход", - заявил президент США.

Трамп уверен, что закупать американский сжиженный природный газ "хотели бы многие европейские страны". И только Германия, утверждает он, "ставит себя в зависимое положение" из-за приобретения голубого топлива из России.