"Дурень думкой богатеет": Сатановский без прикрас расшифровал послание СНБО воинственному Зеленскому

Ранее, напомним, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос весьма жёстко и недвусмысленно высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин и женщин в случае войны с Россией.

Судя по посланию из СНБО в адрес украинского лидера, здесь идею главы государства категорически не разделяют, подчёркивая, что ВСУ "не воюют мясом". Кривонос задал логичный вопрос президенту, что даже если (чисто теоретически) и получится мобилизовать и мужчин и женщин, "они вообще смогут держать оружие в руках?". И тут же на него ответил однозначно: "Нет". Да и не хотят.

Это послание СНБО в адрес Зеленского расшифровал без прикрас в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" политолог Евгений Сатановский.

"Дурень думкой богатеет. На то своему президенту местные силовики и указали", - обратил внимание эксперт.

Продолжая свою мысль, политолог подчеркнул, что "ничего, кроме повального дезертирства, они от этой его инициативы не ждут".

"А кто и пойдёт в ряды новых сечевиков, какой от них толк? Необученные, не умеющие и не желающие сражаться люди в воюющей армии зачем? Воронью на корм?" - озадачился похожими с Кривоносом вопросами Сатановский.

Политолог припомнил, как сам президент Украины в своё время надел и каску, и бронежилет: Зеленский, напомним, приезжал в Донбасс на позиции ВСУ. Однако впечатления особого не произвёл и вид, как полагает известный политолог, был у него не столько воинственный, сколько глупый.

"Так и хочется попросить: "Уберите дурака". Не смешно же уже, - делает неутешительные выводы Сатановский из воинствующих речей Зеленского. - Не президент, а чистой воды обезьяна с гранатой. Не ровён час дёрнет за колечко...".