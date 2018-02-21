"Дурдом": СМИ узнали об истинном отношении Бориса Джонсона к Brexit

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Глава МИД Великобритании в частной беседе называл ситуацию с Brexit бардаком.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал "дурдомом" (в другом варианте перевода "бардаком" - ред.) ситуацию с выходом страны из ЕС, передает газета Telegraph со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Собеседники издания отметили, что такое заявление министр сделал на встрече с чиновниками из ФРГ. Газета отметила, что Джонсон, вероятно, имел в виду переговоры по Brexit, а не само решение Лондона покинуть объединение.

Как утверждает один из близких к Джонсону людей, он "знает, что Brexit будет иметь большой успех". Министр "привержен возвращению под контроль наших денег, законов и границ", отметил он.

Референдум о выходе Британии из ЕС прошел в 2016 году. За выход из Европейского союза проголосовали 51,9% граждан (17,4 миллиона человек), против - 48,1% граждан (16,1 миллиона человек).

Борис Джонсон вместе с экс-премьером Тони Блэром и нынешним британским лидером Терезой Мэй является сторонником выхода страны из Евросоюза.

Великобритания официально покинет ЕС 29 марта 2019 года.