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"Дурацкий, тупой и...." Трамп публично оскорбил британского посла
10 июля 2019, 08:54 • 87 • Политика
Дональд Трамп в полной мере продемонстрировал отношение к союзникам, публично оскорбив британского посла. "Дурацкий, тупой и...", - выдал он развёрную характеристику дипломату, который имел неосторожность предупредить его о негативных последствиях.
В начале июля в СМИ появились выдержки из посланий, которые посол Великобритании в США Ким Дэррок отправлял собственному начальству. Дипломат отмечал, что у президента США Дональда Трампа "некомпетентная и беспомощная администрация", а карьера нынешнего главы государства "может закончиться позорно".
Известно, что Дэррок начиная с 2017 года нелестно отзывался о Трампе в секретных депешах. Когда разразился скандал, Дональд Трамп решил ответить представителю союзников публично, и начал сразу с оскорблений.
По его мнению, Дэррол — "дурацкий посол", которого Лондон буквально навязал Вашингтону. "Мы от него не в восторге, он тупой парень", - пишет Трамп в твиттере.
Президент США посоветовал дипломату поговорить со своей страной и Терезой Мэй о провале переговоров по Brexit и молча проглотить критику по этому поводу. А затем Трамп сделал признание, "достойное" мирового лидера: "Я не знаю посла, но мне говорили, что он напыщенный дурак".
Есть отклик и британского МИД. Там лишь сказали, что от послов всегда ожидают честной оценки ситуации в результате пребывания в той или иной стране. В то же время оценки конкретного дипломата могут и не совпадать с официальной позицией Лондона.
Фото: твиттер/Дональд Трамп
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