"Дурацкий, тупой и...." Трамп публично оскорбил британского посла

В начале июля в СМИ появились выдержки из посланий, которые посол Великобритании в США Ким Дэррок отправлял собственному начальству. Дипломат отмечал, что у президента США Дональда Трампа "некомпетентная и беспомощная администрация", а карьера нынешнего главы государства "может закончиться позорно".

Известно, что Дэррок начиная с 2017 года нелестно отзывался о Трампе в секретных депешах. Когда разразился скандал, Дональд Трамп решил ответить представителю союзников публично, и начал сразу с оскорблений.

По его мнению, Дэррол — "дурацкий посол", которого Лондон буквально навязал Вашингтону. "Мы от него не в восторге, он тупой парень", - пишет Трамп в твиттере.

Президент США посоветовал дипломату поговорить со своей страной и Терезой Мэй о провале переговоров по Brexit и молча проглотить критику по этому поводу. А затем Трамп сделал признание, "достойное" мирового лидера: "Я не знаю посла, но мне говорили, что он напыщенный дурак".

Есть отклик и британского МИД. Там лишь сказали, что от послов всегда ожидают честной оценки ситуации в результате пребывания в той или иной стране. В то же время оценки конкретного дипломата могут и не совпадать с официальной позицией Лондона.

Фото: твиттер/Дональд Трамп