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"Дурацкие идеи": Медведев назвал глупостью планы США прорвать ПВО Калининграда

20 сентября 2019, 22:54  •  87 • Политика
Премьер Дмитрий Медведев расценил как глупость заявление главкома ВВС США в Европе о якобы существующих планах преодоления системы ПРО Калининградской области в случае "агрессии России". Политик посоветовал американским "партнерам" обратить внимание на состояние собственных систем ПРО, которые не смогли защитить нефтяные комплексы в Саудовской Аравии от атак дронов.
По словам Медведева, не все глупые высказывания американских военачальников следует комментировать, однако когда происходит подобное, необходимо дать ответ "коллегам".
"Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами", - подчеркнул Медведев.
Так глава правительства прокомментировал информацию командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна, согласно которой Министерство обороны США разрабатывает план преодоления системы ПВО Калининградской области в случае "агрессии России".
Медведев обратил внимание на инцидент с нефтяными объектами Saudi Aramco, которые не смогли защитить американские комплексы ПРО Patriot. Эти объекты были разрушены, в результате на нефтяном рынке сложилась очень сложная ситуация, напомнил Медведев.
"Мне кажется, им нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", - подчеркнул глава кабмина.

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