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"Думают о своем рейтинге, повторяя штампы": В Совфеде ответили на заявление Украины о "возвращении Крыма"

25 октября 2019, 05:09  •  26 • Политика
В Киеве опять сделали громкое заявление по поводу "возвращения Крыма": украинский МИД намерен вести по этому поводу какие-то переговоры, правда, с кем именно, осталось неизвестным. "Думают только о своем рейтинге, повторяя штампы", - считает Сергей Цеков.
Об этом российский сенатор, представляющий в Совете Федерации Республику Крым, заявил в беседе в RT, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о намерении Киева "восстановить украинский суверенитет" над полуостровом.
"На Украине думают только о своем рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. При этом люди, занимающие определенные должности, повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям", - считает Сергей Цеков.
По его мнению, если бы украинские власти заботились о собственной стране, о ее благополучии, то вели бы адекватные переговоры с Москвой.
Напомним, в МИД Украины заявили о готовности начать переговоры о возвращении Крыма в любом формате. Информацию официально озвучила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
В Киеве назвали это "восстановлением украинского суверенитета" над Крымом. При этом не уточняется, с кем именно внешнеполитическое ведомство Украины собирается вести данные переговоры.
"Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной Республикой Крым и городом Севастополь", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Зеленко.
Она добавила, что Украина также готова к переговорам в "нормандском формате" о "восстановлении украинского суверенитета" над Донбассом. Также пресс-секретарь МИД Украины заявила, что именно ее страна является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе и в водах, прилегающих к Крыму.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, проведенного среди жителей полуострова.

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