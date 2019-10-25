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"Думают о своем рейтинге, повторяя штампы": В Совфеде ответили на заявление Украины о "возвращении Крыма"
25 октября 2019, 05:09 • 26 • Политика
В Киеве опять сделали громкое заявление по поводу "возвращения Крыма": украинский МИД намерен вести по этому поводу какие-то переговоры, правда, с кем именно, осталось неизвестным. "Думают только о своем рейтинге, повторяя штампы", - считает Сергей Цеков.
Об этом российский сенатор, представляющий в Совете Федерации Республику Крым, заявил в беседе в RT, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о намерении Киева "восстановить украинский суверенитет" над полуостровом.
По его мнению, если бы украинские власти заботились о собственной стране, о ее благополучии, то вели бы адекватные переговоры с Москвой.
Напомним, в МИД Украины заявили о готовности начать переговоры о возвращении Крыма в любом формате. Информацию официально озвучила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
В Киеве назвали это "восстановлением украинского суверенитета" над Крымом. При этом не уточняется, с кем именно внешнеполитическое ведомство Украины собирается вести данные переговоры.
Она добавила, что Украина также готова к переговорам в "нормандском формате" о "восстановлении украинского суверенитета" над Донбассом. Также пресс-секретарь МИД Украины заявила, что именно ее страна является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе и в водах, прилегающих к Крыму.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, проведенного среди жителей полуострова.
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