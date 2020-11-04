"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах

Ни для кого не секрет, что многие так называемые неправительственные организации имеют вполне правительственного спонсора. Так, США через государственные программы спонсируют огромное количество общественных организаций в мире, у которых заявлена одна цель - "нести демократию" в массы. Однако, куда бы ни приходили эти "демократы", начинается война. Михалков не только показал систему таких военных действий, но и представил ценник двух революций - в Киргизии и на Украине.

"Только на две революции - на Украине и в Киргизии - США потратили 110 миллионов долларов. И что, мы будем после этого удивляться, что выросло два поколения людей на Украине, которые никогда не поймут, что русские и украинцы - это братья? Наивно думать, что навстречу вышедшим людям на улицы выйдут вооружённые силовые структуры, которые практически решат вопрос. Не решат они этот вопрос. Да, есть люди, которые выходят на улицы справедливо абсолютно. Они требуют уважения. Что тут говорить, я согласен с этим. Но не на этих людей тратятся эти миллиарды. А совсем на других. И мы видели, как это происходит и в Белоруссии, и на Украине, и в Кыргызстане… И вообще, уверен в одной вещи. Настоящая сила, настоящее богатство, настоящая власть - это то, чем можно как можно реже пользоваться. Для того чтобы реже пользоваться силой - необходимо умно, с младых ногтей, сокращать количество тех, кто может повестись на то, чтобы выйти на улицу и стрелять в полицейских и в своих соотечественников в военной форме", - уверен Михалков.

В завершение выпуска Никита Михалков напомнил слова своего двоюродного деда, историка Дмитрия Павловича Кончаловского, который в своей книге "Пути России" написал: "В государстве, где утрачено понятие греха и стыда, порядок может поддерживаться только полицейским режимом и насилием". Так вот прямо сейчас мы вынуждены наблюдать, как мир теряет понятия греха и стыда.

"И я даже не хочу фантазировать про то, чем это может кончиться. Если мир не взглянет на себя со стороны. А если он не взглянет на себя, этот цивилизованный мир, то уж мы-то точно должны посмотреть в себя. И понять своё место, и как нам защищаться. Потому что мы правда единственные, кто может защитить те ценности, по которым человечество жило в течение веков. Поэтому, как сказал вначале: думайте, господа, думайте сами. Думайте", - призвал Михалков.