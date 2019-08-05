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"Думали, июль будет рекордным": В Грузии после провокаций недосчитались 10 тысяч туристов из России

05 августа 2019, 15:24  •  154 • В мире
Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. "Думали, июль будет рекордным", - говорит она. Напомним, в Тбилиси прошли акции протеста и провокации.
Так, в прошлом году в июле было около 170 тысяч туристов из России. В этом году – только 159 тысяч. Впрочем, в Тбилиси не теряют оптимизма. Так, глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили говорит, что несмотря на недавние события, у русских все же есть желание приехать в эту страну.
"Мы думали, что июль будет рекордным и туристический поток возрастет, - отмечает Квривишвили. – Сейчас мы постарались свести ущерб до минимума и сохраняем позитивный настрой".
Напомним, что Тбилиси 20 июня захлестнули протесты и антирусские провокации.
Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Документ содержал рекомендации туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

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