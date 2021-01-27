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"Думали, играют против русских, но…": США пропустили удар изнутри - Вассерман

27 января 2021, 21:25  •  177 • Политика
США пропустили удар изнутри, заметил Анатолий Вассерман: "Думали, играют против русских, но…". Он заметил, что крупные интернет-монополии - такие, как Google - действуют не только против России, но и против самих Соединённых Штатов.
Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил предупреждение президента России Владимира Путина о большой угрозе для всего мира.
Напомним, в ходе своей речи на Давосском форуме лидер РФ обратил внимание, что технологические корпорации-гиганты в настоящее время фактически пытаются подменять собой государства. В частности, например, устанавливая собственную цензуру.
Вассерман в комментарии для канала Царьград подтвердил, что такая опасность действительно существует. Он пояснил, что крупные монополии зачастую действуют против интересов своих стран и их народов. Это касается и США.
Но надо принять во внимание, что и Соединённые Штаты как страна - не вполне единое целое. Внутри них существуют множество групп с разными интересами. Основное столкновение существует между производственниками и торговцами. Республиканская партия тесно связана с первыми, а Демократическая - со вторыми. Когда Дональд Трамп призвал сделать Америку снова великой, он, по сути, хотел возродить внутреннее промышленное производство, вернув в страну большую часть рабочих мест. Это, конечно, в интересах производственников, но изрядно бьёт по торговцам. Особенно по интересам торговцев информацией. Это и Голливуд, и различные информационные агентства, и интернет-гиганты, - заметил эксперт.
Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что интернет-гиганты при этом торгуют фактически той информацией, которую создают их пользователи.
Сила Google в том, что он первым из всех поисковых систем догадался сортировать вывод данных на основе статистики ссылок на ту или иную страницу от пользователей. То есть он не столько сам занимается сортировкой сведений, сколько использует сортировку, уже проведённую пользователями. Соцсети и подавно опираются именно на то, что пишут пользователи. То есть эти компании никак не связаны с производством, и получилось, что они сработали, по сути, против интересов своей страны. До тех пор, пока считали, что интернет-цензура вводится только против русских, ещё можно было говорить, что эти структуры играют на стороне своего государства. Но сейчас такого уже не скажешь, - подытожил Вассерман.

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