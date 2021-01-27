"Думали, играют против русских, но…": США пропустили удар изнутри - Вассерман

Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил предупреждение президента России Владимира Путина о большой угрозе для всего мира.

Напомним, в ходе своей речи на Давосском форуме лидер РФ обратил внимание, что технологические корпорации-гиганты в настоящее время фактически пытаются подменять собой государства. В частности, например, устанавливая собственную цензуру.

Вассерман в комментарии для канала Царьград подтвердил, что такая опасность действительно существует. Он пояснил, что крупные монополии зачастую действуют против интересов своих стран и их народов. Это касается и США.

Но надо принять во внимание, что и Соединённые Штаты как страна - не вполне единое целое. Внутри них существуют множество групп с разными интересами. Основное столкновение существует между производственниками и торговцами. Республиканская партия тесно связана с первыми, а Демократическая - со вторыми. Когда Дональд Трамп призвал сделать Америку снова великой, он, по сути, хотел возродить внутреннее промышленное производство, вернув в страну большую часть рабочих мест. Это, конечно, в интересах производственников, но изрядно бьёт по торговцам. Особенно по интересам торговцев информацией. Это и Голливуд, и различные информационные агентства, и интернет-гиганты, - заметил эксперт.

Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что интернет-гиганты при этом торгуют фактически той информацией, которую создают их пользователи.