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"Думали, играют против русских, но…": США пропустили удар изнутри - Вассерман
27 января 2021, 21:25 • 177 • Политика
США пропустили удар изнутри, заметил Анатолий Вассерман: "Думали, играют против русских, но…". Он заметил, что крупные интернет-монополии - такие, как Google - действуют не только против России, но и против самих Соединённых Штатов.
Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил предупреждение президента России Владимира Путина о большой угрозе для всего мира.
Напомним, в ходе своей речи на Давосском форуме лидер РФ обратил внимание, что технологические корпорации-гиганты в настоящее время фактически пытаются подменять собой государства. В частности, например, устанавливая собственную цензуру.
Вассерман в комментарии для канала Царьград подтвердил, что такая опасность действительно существует. Он пояснил, что крупные монополии зачастую действуют против интересов своих стран и их народов. Это касается и США.
Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что интернет-гиганты при этом торгуют фактически той информацией, которую создают их пользователи.
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