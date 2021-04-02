"Думали, что купили лояльность, а оказывается… ": Украинский провал с Байденом высмеял политолог

Украинский провал перед новым президентом США Джо Байденом высмеял политолог Владимир Корнилов. "Думали, что купили лояльность папаши Хантера, а тут оказывается… " - написал он в своём Telegram-канале.

Политолог прокомментировал откровения сына американского президента - Хантера Байдена. Тот признался, что потратил полученные за работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на наркотики и алкоголь. По его словам, он сильно пожалел, что работал там, ведь высокие доходы "только усилили его зависимость" от запрещённых веществ.

По мнению Корнилова, довольно сложно представить, как все заработанные деньги Хантер тратил на алкоголь и наркотики.

"Это же сотни тысяч долларов, если судить по тем данным, которые были опубликованы на Украине!" - сказал он в комментарии для РИА ФАН.

По его словам, чтобы это осуществить, сыну президента США пришлось бы опустошить все ликёро-водочные магазины Штатов.

"И вы уж извините меня, но даже мощный организм этого бывшего нацгвардейца не в состоянии пропустить через себя столь колоссальное количество наркотических веществ", - указал он, отметив, что, вероятнее всего, на запрещённые вещества была потрачена лишь часть прибыли.

В целом же Корнилов заметил, что ситуация выглядит довольно смешно.

"На Украине думали, что купили лояльность папаши Хантера, а тут оказывается, что Джо винит украинских работодателей сына в том, что те левыми деньгами споили и развратили его", - написал он в своём Telegram-канале.