"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола

Софи и Конор были на пляже в графстве Донегол. Им бросился в глаза странный предмет - металлическая капсула.

"Сначала мы не решались поднять её, так как думали, что это может быть бомба", - призналась сёрфингистка.

Присмотревшись, пара увидела русскую надпись, выгравированную на поверхности. Сфотографировали и отправили знакомому из России. Оказалось, что загадочная находка - капсула времени.

Внутри находились письма, фотографии, путевые дневники русского атомного ледокола "50 лет Победы". На одном из листов были английские слова и номер телефона некой Светы. Ей позвонили, заставив немало удивиться.

По словам Софи, Света была шокирована находкой - капсулу не должны были обнаружить так быстро. Российский ледокол "50 лет Победы" наполнил её содержимым 30 лет назад, но лишь в 2018 году ёмкость поместили в лёд на Северном полюсе.

За пару лет кусок льда успел отколоться, проплыть четыре тысячи километров, достигнуть западного побережья Ирландии и растаять. Это свидетельствует о значительных изменениях климата. Команда ледокола рассчитывала, что содержимое капсулы смогут прочитать не раньше 2050-го года, пишет издание Irish Post.