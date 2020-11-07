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"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола

07 ноября 2020, 02:50  •  137 • В мире
Сёрферы из Ирландии обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола. "Думали, бомба", - признаются они. Софи Керран и Конор Маклори не испугались, присмотрелись к находке и немало удивились, когда поняли, что им случайно попалось на пляже.
Софи и Конор были на пляже в графстве Донегол. Им бросился в глаза странный предмет - металлическая капсула.
"Сначала мы не решались поднять её, так как думали, что это может быть бомба", - призналась сёрфингистка.
Присмотревшись, пара увидела русскую надпись, выгравированную на поверхности. Сфотографировали и отправили знакомому из России. Оказалось, что загадочная находка - капсула времени.
Внутри находились письма, фотографии, путевые дневники русского атомного ледокола "50 лет Победы". На одном из листов были английские слова и номер телефона некой Светы. Ей позвонили, заставив немало удивиться.
По словам Софи, Света была шокирована находкой - капсулу не должны были обнаружить так быстро. Российский ледокол "50 лет Победы" наполнил её содержимым 30 лет назад, но лишь в 2018 году ёмкость поместили в лёд на Северном полюсе.
За пару лет кусок льда успел отколоться, проплыть четыре тысячи километров, достигнуть западного побережья Ирландии и растаять. Это свидетельствует о значительных изменениях климата. Команда ледокола рассчитывала, что содержимое капсулы смогут прочитать не раньше 2050-го года, пишет издание Irish Post.

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