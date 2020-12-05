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"Думал, нормальное имя, но...": Победивший на выборах Адольф Гитлер сделал признание

05 декабря 2020, 21:05  •  102 • В мире
Победивший на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер признался, что не жаждет захватить весь мир, как его умерший тёзка. Кроме того, по словам политика, он с детства рос, думая, что у него вполне нормальное имя, но только подростком осознал, в честь кого был назван.
54-летний Адольф Гитлер Уунона избран окружным администратором в округе Омпунджа в Намибии. За него проголосовали 84,88% избирателей.
После победы политик дал интервью немецкому изданию Bild, в котором заявил, что у него нет "жажды править всем миром", как у его тёзки.
"То, что меня так зовут, ещё не значит, что я задумал завоевать Ошану", - подчеркнул Гитлер.
Он рассказал, что такое имя дал ему отец - в Намибии принято называть детей немецкими именами, поскольку страна долгое время была колонией Германии.
"Думаю, отец толком и не понимал, кто такой Гитлер. Маленьким я думал, что это нормальное имя, но подростком узнал, что он хотел завоевать мир", - признался политик.

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