"Думал, нормальное имя, но...": Победивший на выборах Адольф Гитлер сделал признание

54-летний Адольф Гитлер Уунона избран окружным администратором в округе Омпунджа в Намибии. За него проголосовали 84,88% избирателей.

После победы политик дал интервью немецкому изданию Bild, в котором заявил, что у него нет "жажды править всем миром", как у его тёзки.

"То, что меня так зовут, ещё не значит, что я задумал завоевать Ошану", - подчеркнул Гитлер.

Он рассказал, что такое имя дал ему отец - в Намибии принято называть детей немецкими именами, поскольку страна долгое время была колонией Германии.

"Думаю, отец толком и не понимал, кто такой Гитлер. Маленьким я думал, что это нормальное имя, но подростком узнал, что он хотел завоевать мир", - признался политик.