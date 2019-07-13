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"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму

13 июля 2019, 11:39  •  303 • Политика
Российские учения в Крыму стали ответом на украинско-американские маневры Sea Breeze 2019, заявил украинский генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко. Об этом он сказал в эфире канала "1+1". "Думаете, мы долго будем существовать в мире?" - говорит он и добавляет, что украинской армии нечего противопоставить России.
По словам украинского генерала Игоря Смешко, российские учения в Крыму стали ответом на украинско-американские маневры Sea Breeze 2019. Он оценил масштабы и сложность десантирования, которое проходило "на малой высоте и в условиях сложного рельефа".
"Они десантировались на мыс Опук, - отметил бывший глава СБУ. - Это было явно ответом на то, что сейчас идет последний этап учений Sea Breeze".
Отметим, что российские маневры, о которых говорит украинский генерал, прошли в минувший четверг на Крымском полуострове. В учениях было задействовано более двух с половиной тысяч военных. Как сообщала российская сторона, наши смогли отработать новую тактику десантирования.
По словам Смешко, сейчас Украине, судя по всему, нечего противопоставить российской армии.
"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?" - вопрошает он.
Украинско-американские учения Sea Breeze проходили с 1 по 12 июля. Как сообщала Нацгвардия Украины, в маневрах приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.
В МИД России проведение украинско-американских учений назвали опасной идеей. В ведомстве отметили, что будут относиться к ним соответствующим образом.

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