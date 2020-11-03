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"Думаете, мир поменялся?": Бутина вспомнила сохранившую актуальность карикатуру времён Рейгана
03 ноября 2020, 22:35 • 16 • Политика
Российская активистка и публицист Мария Бутина вспомнила советскую карикатуру, высмеивающую американскую политику времён Рональда Рейгана. Рисунок сохранил актуальность даже спустя почти 40 лет.
Речь идёт о карикатуре, которая появилась на страницах журнала "Огонёк" вскоре после вступления в должность президента США Рональда Рейгана в 1981 году. На ней изображён американский оратор, кричащий о "советской угрозе", и старуха - холодная война, играющая на рояле. Изо рта оратора вылетают утки, что может быть намёком на фейковый характер заявлений американской прессы (газетная утка) или отсылкой к предшественнику Рейгана - Джимми Картеру (хромая утка - президент США, проигравший на выборах). Внизу значится подпись: "Всё та же старая песня".
По словам Бутиной, эту карикатуру можно с тем же успехом применить и к сегодняшней ситуации. Американская элита, как и 39 лет назад, кричит о теперь уже российской угрозе и выдумывает всё новые способы ей противостоять.
Скриншот:Telegram/Мария Бутина
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