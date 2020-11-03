"Думаете, мир поменялся?": Бутина вспомнила сохранившую актуальность карикатуру времён Рейгана

Речь идёт о карикатуре, которая появилась на страницах журнала "Огонёк" вскоре после вступления в должность президента США Рональда Рейгана в 1981 году. На ней изображён американский оратор, кричащий о "советской угрозе", и старуха - холодная война, играющая на рояле. Изо рта оратора вылетают утки, что может быть намёком на фейковый характер заявлений американской прессы (газетная утка) или отсылкой к предшественнику Рейгана - Джимми Картеру (хромая утка - президент США, проигравший на выборах). Внизу значится подпись: "Всё та же старая песня".

По словам Бутиной, эту карикатуру можно с тем же успехом применить и к сегодняшней ситуации. Американская элита, как и 39 лет назад, кричит о теперь уже российской угрозе и выдумывает всё новые способы ей противостоять.

Советская карикатура на злобу дня: 1981 год, после вступления в должность президента Рейгана. Вы всё ещё думаете, что мир изменился? - пишет Бутина в Telegram.

Скриншот:Telegram/Мария Бутина