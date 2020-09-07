"Думает, что справится с русским медведем?": Американцы усомнились в газовых угрозах Меркель

Немецкий лидер ранее заявила, что Берлин может пересмотреть свою позицию по проекту "Северный поток - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Таким образом, она подтвердила слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию дать объяснения.

Однако в США не воспринимают угрозы Меркель всерьёз. Американские интернет-пользователи полагают, что крупнейший бизнес-проект, который одинаково выгоден обеим сторонам, не будет прекращён по политическим причинам, пишет издание ИноСМИ, которое собрало комментарии читателей на странице телеканала Fox News.

Куча пустых угроз. Германия не намерена останавливать строительство газопровода, и Россия это знает, - пишет пользователь Eaglegreen. Неужели Меркель думает, что может справиться с русским медведем? - соглашается с ним Uncleedintexas.

Некий Justbefare, в свою очередь, отметил, что у России не было никаких причин "травить" Навального, и вся эта история кажется странной. Он обратил внимание на то, что "покушение" на блогера выгодно третьей стороне, которая хочет сорвать строительство газопровода.

Почему так важно было отравить Навального? В этом нет никакого смысла. Кто-то другой заварил эту кашу, чтобы обвинить Путина и начать типичную русофобскую кампанию в Европе, - полагает он.

А пользователь Bangor считает, что Меркель заняла заведомо проигрышную позицию, когда начала угрожать России.