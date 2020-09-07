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"Думает, что справится с русским медведем?": Американцы усомнились в газовых угрозах Меркель
07 сентября 2020, 21:00 • 136 • Политика
Американцы усомнились в газовых угрозах Меркель, которая заявила о готовности остановить "Северный поток - 2" из-за ситуации с Навальным. В США не уверены, что канцлер Германии "справится с русским медведем".
Немецкий лидер ранее заявила, что Берлин может пересмотреть свою позицию по проекту "Северный поток - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Таким образом, она подтвердила слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию дать объяснения.
Однако в США не воспринимают угрозы Меркель всерьёз. Американские интернет-пользователи полагают, что крупнейший бизнес-проект, который одинаково выгоден обеим сторонам, не будет прекращён по политическим причинам, пишет издание ИноСМИ, которое собрало комментарии читателей на странице телеканала Fox News.
Некий Justbefare, в свою очередь, отметил, что у России не было никаких причин "травить" Навального, и вся эта история кажется странной. Он обратил внимание на то, что "покушение" на блогера выгодно третьей стороне, которая хочет сорвать строительство газопровода.
А пользователь Bangor считает, что Меркель заняла заведомо проигрышную позицию, когда начала угрожать России.
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