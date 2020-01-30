"Думает, что он Анна Каренина, но нет": Потомок Льва Толстого осадил украинского нардепа

На сессии ПАСЕ украинский нардеп Алексей Гончаренко сел в лужу, пытаясь цитатами из романа Льва Толстого раскритиковать деятельность европейского органа. Выступая на дебатах в Парламентской ассамблее Совета Европы, он сравнил ПАСЕ с главной героиней романа "Анна Каренина".

"[Она] разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами. А мы, как Анна Каренина, совершаем самоубийство, бросая себя под колёса поезда, - сказал он и добавил: - Вот что происходит сегодня".

Правда, такие литературные сравнения пресёк потомок Льва Толстого. Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посоветовал Гончаренко не сравнивать себя с литературным персонажем.

"Те, кто хотят действительно правды, сегодня поддержат полномочия российской делегации. Господин Гончаренко думает, что он Анна Каренина, но нет. Это не так", - ответил Пётр Толстой и добавил, что Россию по-прежнему пытаются очернять, не зная фактов, передаёт РИА Новости.