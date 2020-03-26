"Духи не унимаются": Военкор показал дорожную "ловушку" боевиков в Сирии для русских военных

Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал в личном Telegram-канале фото из Сирии, где зафиксирована дорожная "ловушка" боевиков против российских военных.

"Духи не унимаются", — отметил он.

"Просто устроить насыпи из грунта на трассе им показалось недостаточным, — подчёркивает военкор. — Решили более кардинально решать вопрос".

Ранее источник в разведке правительственных войск Сирии сообщил, что вооружённая группировка намерена провести серию атак на позиции военной полиции РФ в провинции Идлиб, сообщил Telegram-канал War Journal.

Боевики планируют ударить по блокпостам и точкам на маршрутах патрулирования российских подразделений. Ожидается, что попытки нападений будут осуществляться в ночное или вечернее время. Члены бандгрупп, очевидно, хотели атаковать неожиданно, но их замыслы в очередной раз были раскрыты.

Кроме того, отмечается, что в ходе вылазок незаконные формирования могут задействовать смертников и заминированные автомашины.