Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Главная / Политика

"Духи не унимаются": Военкор показал дорожную "ловушку" боевиков в Сирии для русских военных

26 марта 2020, 16:35  •  52 • Политика
Военкор Олег Блохин продемонстрировал дорожную "ловушку" боевиков в Сирии для русских военных. "Духи не унимаются", - отмечает он.
Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал в личном Telegram-канале фото из Сирии, где зафиксирована дорожная "ловушка" боевиков против российских военных.
"Духи не унимаются", — отметил он.
"Просто устроить насыпи из грунта на трассе им показалось недостаточным, — подчёркивает военкор. — Решили более кардинально решать вопрос".
Ранее источник в разведке правительственных войск Сирии сообщил, что вооружённая группировка намерена провести серию атак на позиции военной полиции РФ в провинции Идлиб, сообщил Telegram-канал War Journal.
Боевики планируют ударить по блокпостам и точкам на маршрутах патрулирования российских подразделений. Ожидается, что попытки нападений будут осуществляться в ночное или вечернее время. Члены бандгрупп, очевидно, хотели атаковать неожиданно, но их замыслы в очередной раз были раскрыты.
Кроме того, отмечается, что в ходе вылазок незаконные формирования могут задействовать смертников и заминированные автомашины.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
26 марта 2020, 02:35
"Может быть, Трамп прислушается": Президента США призвали взять пример с Путина
26 марта 2020, 08:35
Мир ожидает передел после коронавируса
26 марта 2020, 10:35
Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
26 марта 2020, 12:35
С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США
26 марта 2020, 14:35
Польша уничтожила европейскую солидарность ради медицинских масок и борьбы с Россией - эксперты
26 марта 2020, 14:35
Российские военные осчастливили итальянцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
21 марта 2020, 22:35
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти" (Обзор ИноСми)
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев
24 марта 2020, 19:35
Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.