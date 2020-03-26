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"Духи не унимаются": Военкор показал дорожную "ловушку" боевиков в Сирии для русских военных
26 марта 2020, 16:35 • 52 • Политика
Военкор Олег Блохин продемонстрировал дорожную "ловушку" боевиков в Сирии для русских военных. "Духи не унимаются", - отмечает он.
Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал в личном Telegram-канале фото из Сирии, где зафиксирована дорожная "ловушка" боевиков против российских военных.
"Духи не унимаются", — отметил он.
"Просто устроить насыпи из грунта на трассе им показалось недостаточным, — подчёркивает военкор. — Решили более кардинально решать вопрос".
Ранее источник в разведке правительственных войск Сирии сообщил, что вооружённая группировка намерена провести серию атак на позиции военной полиции РФ в провинции Идлиб, сообщил Telegram-канал War Journal.
Боевики планируют ударить по блокпостам и точкам на маршрутах патрулирования российских подразделений. Ожидается, что попытки нападений будут осуществляться в ночное или вечернее время. Члены бандгрупп, очевидно, хотели атаковать неожиданно, но их замыслы в очередной раз были раскрыты.
Кроме того, отмечается, что в ходе вылазок незаконные формирования могут задействовать смертников и заминированные автомашины.
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