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"Дубинкой девушке по голове!": Либералам из "средневековой Рашки" показали "любимую Америку"
06 июня 2020, 18:55 • 209 • В мире
Либералам из "средневековой Рашки" показали "любимую Америку" без прикрас. На видео, которым поделился один из Telegram-каналов, можно увидеть, как полицейский бьёт девушку по голове дубинкой. После они с коллегой грубо прижали её к асфальту.
Telegram-канал "Саваничи" поделился видеозаписью, запечатлевшей стычки участников протестов и полиции в США.
На кадрах можно увидеть массовую потасовку в Филадельфии, штат Пенсильвания. Толпа идёт на сотрудников велополиции, но в следующий момент последние начинают расталкивать демонстрантов.
Полицейские, в частности, использовали дубинки. Один из них - особенно активно. В результате он ударил по голове девушку, после чего вместе с другим сотрудником они прижали её к асфальту.
Людей, пытавшихся помочь девушке, затем принялся отгонять третий полицейский. Для этого он также использовал дубинку.
Пользователь Никола Саваничи заметил, что когда в России полицейский ударил женщину кулаком в живот, многие либералы, пытаясь использовать этот чудовищный инцидент для продвижения своих тезисов, заявляли, якобы подобное было бы невозможно ни в одной цивилизованной стране.
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