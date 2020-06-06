"Дубинкой девушке по голове!": Либералам из "средневековой Рашки" показали "любимую Америку"

Telegram-канал "Саваничи" поделился видеозаписью, запечатлевшей стычки участников протестов и полиции в США.

На кадрах можно увидеть массовую потасовку в Филадельфии, штат Пенсильвания. Толпа идёт на сотрудников велополиции, но в следующий момент последние начинают расталкивать демонстрантов.

Полицейские, в частности, использовали дубинки. Один из них - особенно активно. В результате он ударил по голове девушку, после чего вместе с другим сотрудником они прижали её к асфальту.

Людей, пытавшихся помочь девушке, затем принялся отгонять третий полицейский. Для этого он также использовал дубинку.

Пользователь Никола Саваничи заметил, что когда в России полицейский ударил женщину кулаком в живот, многие либералы, пытаясь использовать этот чудовищный инцидент для продвижения своих тезисов, заявляли, якобы подобное было бы невозможно ни в одной цивилизованной стране.