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"Дозвониться будет трудно": Политолог объяснил, Байден не будет говорить с Зеленским
28 мая 2021, 20:30 • 185 • Политика
Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США Джо Байден не будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Дозвониться будет трудно", - отметил он.
Так эксперт прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что Зеленский намерен поговорить с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Вероятнее всего, украинский лидер надеется уговорить хозяина Белого дома поднять вопрос об Украине и продавить позицию Киева на переговорах. Однако маловероятно, что Байден вообще будет общаться с Зеленским.
Политолог выразил уверенность, что тема Украины не будет центральной. Лидеры двух стран сконцентрируются на вопросах безопасности и актуальных мировых кризисах.
В то же время Ищенко отметил, что часть Демократической партии США отстаивает идею "жёсткого" диалога с Россией. И вот она теоретически может попытаться повлиять на президента, чтобы он больше контактировал с Киевом.
Напомним, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Американский лидер предложил президенту России провести саммит на высшем уровне ещё в апреле. С тех пор Москва и Вашингтон готовят эту встречу, обсуждая вопросы, которые окажутся в повестке дня.
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