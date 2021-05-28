"Дозвониться будет трудно": Политолог объяснил, Байден не будет говорить с Зеленским

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему президент США Джо Байден не будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Дозвониться будет трудно", - отметил он.

Так эксперт прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что Зеленский намерен поговорить с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Вероятнее всего, украинский лидер надеется уговорить хозяина Белого дома поднять вопрос об Украине и продавить позицию Киева на переговорах. Однако маловероятно, что Байден вообще будет общаться с Зеленским.

Владимир Зеленский может попросить Джо Байдена поддержать на предстоящей встрече позицию Украины. Однако ему будет трудно до Байдена дозвониться, - пояснил Ищенко "Народным новостям".

Политолог выразил уверенность, что тема Украины не будет центральной. Лидеры двух стран сконцентрируются на вопросах безопасности и актуальных мировых кризисах.

В то же время Ищенко отметил, что часть Демократической партии США отстаивает идею "жёсткого" диалога с Россией. И вот она теоретически может попытаться повлиять на президента, чтобы он больше контактировал с Киевом.



Напомним, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Американский лидер предложил президенту России провести саммит на высшем уровне ещё в апреле. С тех пор Москва и Вашингтон готовят эту встречу, обсуждая вопросы, которые окажутся в повестке дня.