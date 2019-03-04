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"Дозиметры зашкаливают": Ветеран АТО рассказал о танках из чернобыльских могильников на службе армии Украины

04 марта 2019, 11:54  •  265 • Политика
Спустя почти пять лет ветеран АТО признал, что на службе украинской армии стоят танки из чернобыльских могильников. Зараженную радиацией технику используют в Донбассе. "Дозиметры зашкаливают", - признаёт бывший украинский военнослужащий.
Ветеран АТО Виктор Кривцун в эфире канала "ТРК Аверс" рассказал, что от украинских военнослужащих скрывают тот факт, что техника, на которой они воюют в Донбассе, взята из чернобыльских могильников.
Кривцун утверждает, что участникам АТО специально не выдают датчики, чтобы скрыть от них факт смертельной радиационной угрозы. По его словам, танки, БТРы и БМП из Чернобыля, в частности, были задействованы в Иловайске и затем были сожжены.
"Я общался со своим побратимом, и он заметил, что ни в одном танке, ни в одном БТРе, ни в одном БМП не было ни одного дозиметра", – цитирует слова боевика Dni.ru.
Бывший боевик напомнил о видеозаписи, на которой видно, как дозиметры зашкаливают при попытке приблизиться к украинской бронетехнике. Речь идет о репортаже Царьграда, снятом в ДНР в сентябре 2014 года. Тогда защитники Донбасса остановили танковую колонну, а затем обследовали трофейную технику. Уровень радиации оказался запредельным.
Украинские СМИ также неоднократно обращали внимание на тот факт, что после прихода к власти Петра Порошенко чернобыльские могильники опустели. А украинские чиновники публично признавали, что в зоне отчуждения идет вырубка леса — для поставок в ЕС.

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