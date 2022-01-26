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"Дожили!": Украинский эксперт по энергетике заявил о циничном обмане граждан

26 января 2022, 11:35  •  519 • Политика
Украинский эксперт по энергетике, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил о циничном обмане граждан Украины. "Дожили!" - возмутился он.
По словам специалиста, украинский "Нафтогаз" цинично обманывает и простых граждан, и власти, убеждая их в наличии необходимых резервов газа на Украине, в то время как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Он напомнил о том, что в компании не так давно "оптимистично и радостно" отчитались об импорте 300 млн кубометров газа в феврале и ещё таком же количестве - в марте.
"Дожили!" - заявил он в своём блоге на сайте "Корреспондент.нет", объяснив, что "Нафтогаз", по сути, хвастается перед гражданами импортом газа, "которого хватает украинцам на два дня зимы".
По его словам, на фоне радостных отчётов компания Украина уже дважды с начала года "теряла сознание", подходя к критическим отметкам отбора газа. Причём дело не только в высоких ценах на топливо, но и в морозной погоде.

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