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"Дождливая" песня помогла Агутину отхватить World Music

22 ноября 2020, 00:20  •  69 • В мире
Российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса USA Songwriting Competition. Отхватить престижную номинацию World Music Агутину помогла написанная в соавторстве песня про дождливый день.
Юбилейный 25-й Международный конкурс авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition покорился и нашему музыканту. В этом году лауреатом в одной из номинаций стал известный российский исполнитель Леонид Агутин.
Песня "Просто дождливый день", написанная Агутиным в соавторстве с Аль Ди Меола и Алексом Сино, победила в номинации World Music.
Тройка победителей из числа всех победителей и финалистов будет объявлена 25 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

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