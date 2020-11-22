"Дождливая" песня помогла Агутину отхватить World Music

Юбилейный 25-й Международный конкурс авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition покорился и нашему музыканту. В этом году лауреатом в одной из номинаций стал известный российский исполнитель Леонид Агутин.

Песня "Просто дождливый день", написанная Агутиным в соавторстве с Аль Ди Меола и Алексом Сино, победила в номинации World Music.

Тройка победителей из числа всех победителей и финалистов будет объявлена 25 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.