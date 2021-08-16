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"Довольно опасный сценарий": Уже скоро талибы* могут нацелиться на Россию - востоковед
16 августа 2021, 11:55 • 147 • Политика
В связи с событиями в Афганистане граждане России задаются вполне понятным вопросом: как приход "Талибана"* к власти может отразиться на нашей стране? Востоковед Мендкович заявил, что угроза действительно есть, и описал "довольно опасный сценарий".
Эксперт центра изучения современного Афганистана, востоковед Никита Мендкович объяснил, чем может грозить России установление на территории этой страны власти талибов*. Он напомнил, что "Талибан" долгое время практиковал террористические методы, кроме того, сотрудничает с другими террористическими группировками, включая, например, "Аль-Каиду"*, которые "целью своей экспансии рассматривают страны Центральной Азии и Россию".
Помимо этого афганские террористы очень активно участвуют в наркоторговле, добавил в беседе с Царьградом Мендкович: "Одним из маршрутов является именно Центральная Азия и Россия, на пути в Европу".
И приход к власти "Талибана" лишь усилит все эти факторы, предупредил специалист, поскольку террористические организации "начнут действовать в Афганистане как на своём плацдарме для проникновения в Центральную Азию, а возможности, связанные с наркоторговлей, открывают путь для проникновения в криминальное сообщество региона и подчинения его себе".
"Это довольно опасный сценарий", - заявил Мендкович. Он напомнил, что подобная ситуация сложилась, например, в Латинской Америке, где наркокартели за несколько лет превратились из небольших семейных банд в настоящие "маленькие державы" с собственными армиями, которые угрожают, например, Мексике.
Россия, уверен эксперт, должна усиливать контроль над границей, готовиться к обороне и более жёстко и последовательно бороться с оргпреступностью и наркоторговлей. При этом Мендкович сомневается, что ввод наших войск на территорию Афганистана будет оправдан.
* "Талибан", "Аль-Каида" – организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена.
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