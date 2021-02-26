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"Доверяйте науке!": В коридорах конгресса США разгорелась война

26 февраля 2021, 12:05  •  111 • Политика
В коридорах конгресса США на фоне предложенного к принятию закона о защите трансгендеров разгорелась настоящая война. "Доверяйте науке!" - гласит появившаяся надпись на одной из стен здания законодательного органа.
"Война" перешла в особо острую фазу после того, как представительница Демократической партии Мари Ньюман возле своего кабинета повесила разноцветный флаг с символикой гомосексуалистов. В "Твиттере" она обратилась к республиканке Тейлор Грин, которая выступает категорически против этого закона. Ньюман отметила, что специально выставила флаг, чтобы, выходя из кабинета, Грин каждый раз смотрела на него.
При этом Грин не заставила себя долго ждать и ёмко ответила на выходку Ньюман. Рядом с флагом она повесила табличку с надписью: "Есть только два гендера - мужской и женский. Доверяйте науке!"
По мнению Тейлор, Ньюман намерена принять закон о равенстве, чтобы уничтожить основополагающие права женщин.

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