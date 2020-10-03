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"Довели": Ходорковский уже назначил виновных в смерти главреда "Коза Пресс"

03 октября 2020, 16:40  •  67 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский поспешил использовать самоубийство главреда "Коза Пресс" Ирины Славиной перед зданием МВД в политических целях. Он обвинил в смерти женщины правоохранительные органы России.
Сбежавший из России олигарх-уголовник Михаил Ходорковский обвинил правоохранительные органы в гибели главреда "Коза Пресс" Ирины Славиной. Женщина совершила самоубийство у здания МВД в Нижнем Новгороде.
Финансируемое олигархом издание "Открытые Медиа" сообщает, что Славина была "импульсивным и эмоциональным" человеком. Также у неё имелись проблемы с управлением по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Женщину не раз штрафовали за публикуемые ею материалы. Также недавно в квартире Славиной был обыск.
"Гниды эшники довели человека до самоубийства обысками-грабежами. Прессовали по делу "Открытой России", хотя она не была нашей. И к сожалению, уже не будет", - тут же комментирует в своём Telegram-канале Михаил Ходорковский.
Напомним, что Следственный комитет уже опроверг связь обыска с поступком Славиной. В ведомстве указали, что главред "Коза Пресс" была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия.

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