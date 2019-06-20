"Довели страну": Как "ельцинская банда" переплюнула "банду патриотов "Единой России"

Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии сам выбрал острые вопросы, появлявшиеся на экранах в студии. Одним из таких вопросов было обращение по поводу "единороссов". "Куда ведёт нас «банда патриотов» из «Единой России»?" - вопрошал интересующийся житель страны у президента.

В ответ на это российский лидер подчеркнул, что люди в указанной партии вынуждены принимать непопулярные решения. Путин отметил, что, напротив, считает работу политиков важной: "Люди берут на себя ответственность, ставят своей целью укрепление страны и улучшение жизни людей".

При этом, напомнил глава государства, нельзя забывать о том, что творилось в стране тридцать лет назад. По сути, "ельцинская банда" далеко переплюнула столь неугодных "патриотов "Единой России".

"Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-е, но хочу отметить, что за это время у нас развалилась социальная сфера, оборонка, развалили армию", - указал президент.

Он добавил, что страну в то время фактически поставили на грань развала.