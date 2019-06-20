Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузинская мечта рухнула (Руслан Осташко)
Еще будет братская кpoвь
"Самолёт был взорван". Эксперт чётко объяснил, почему вины России в де...
«Нет никаких доказательств, только слухи»: власти Малайзии назвали политически м...
Главная / Политика

"Довели страну": Как "ельцинская банда" переплюнула "банду патриотов "Единой России"

20 июня 2019, 20:54  •  122 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на острый вопрос во время прямой линии: "Куда ведёт нас «банда патриотов» из «Единой России»?". По его словам, руководители России в 1990-е годы развалили социальную сферу в России, довели страну, потому сейчас политикам приходится порой принимать непростые, непопулярные решения.
Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии сам выбрал острые вопросы, появлявшиеся на экранах в студии. Одним из таких вопросов было обращение по поводу "единороссов". "Куда ведёт нас «банда патриотов» из «Единой России»?" - вопрошал интересующийся житель страны у президента.
В ответ на это российский лидер подчеркнул, что люди в указанной партии вынуждены принимать непопулярные решения. Путин отметил, что, напротив, считает работу политиков важной: "Люди берут на себя ответственность, ставят своей целью укрепление страны и улучшение жизни людей".
При этом, напомнил глава государства, нельзя забывать о том, что творилось в стране тридцать лет назад. По сути, "ельцинская банда" далеко переплюнула столь неугодных "патриотов "Единой России".
"Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-е, но хочу отметить, что за это время у нас развалилась социальная сфера, оборонка, развалили армию", - указал президент.
Он добавил, что страну в то время фактически поставили на грань развала.
"Довели страну до гражданской войны и поставили на грань потери суверенитета и развала. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность. Но есть и такие, кто должен нести ответственность. Не хочу называть их бандой, но результат налицо", - заметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 01:24
"У нас было бы на 20 млн граждан больше": Жириновский оценил, сколько потеряла Россия из-за непринятого закона
20 июня 2019, 20:54
"Проявим терпение": Ким Чен Ын предложил миру пойти навстречу Северной Корее
20 июня 2019, 14:24
"Главное для Путина": Президент выделил основные проблемы, озвученные на прямой линии
20 июня 2019, 20:54
"У кого-то рано или поздно сдадут нервы": Востоковед предупредил о напряжении, накопившемся в Персидском заливе
19 июня 2019, 22:09
Сфальсифицированы: В МИД России ответили на материалы по делу МН17
20 июня 2019, 02:39
Посольство России в США считает ошибочным вынесение обвинительного приговора Тищенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
18 июня 2019, 03:54
"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают панику перед переговорами в Минске
16 июня 2019, 12:54
Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
14 июня 2019, 02:24
Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.