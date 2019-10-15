"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!": Укронацистов тонко осадили в Twitter

Ранее укронацист Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Он потребовал отменить разведение войск с линии разграничения в Донбассе, отменить выборы на территории ДНР и ЛНР, а также отменить особый статус региона. На все дал десять дней.

"Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло, - предупредил он. - Если власть не слышит, то надо переходить к другим действиям".

Несложно представить, что тем самым укронацисты намереваются организовать очередной госпереворот в стране. На это же намекают и пользователи Сети.

"В Киеве нацики очередной майдан затевают. Как бы ни пришлось скоро Крымский мост достраивать до Одессы", - пишет "Во///дь" @subb_zzer0.

Фото: скриншот twitter/subb_zzer0

Его "опасения" разделяют и другие пользователи. Но кто-то продолжает гнуть линию автора твита, а кто-то иронизирует в ответ.

"Мост строить надо через Берингов пролив. И железку оттуда до Китая. Соединять Евразию с Америкой. В проект вовлечь предприятия оборонки США. Коммерческий интерес победит военный", - считает @pritolyuk2012.

"Это называется "Начнем, пожалуй, или Вызываю огонь на себя", - шутит в ответ @weto4ka2.

"Приветствую из Киева. Не думаю, что майдан сейчас возможен. Директор мира Дони санкцию на новый майдан не давал, - пишет @DayPease. - Просто Педро выбивает себе неприкосновенность, и это факт. Анархия".

"Достраивалка не отросла", - попытался было осадить автора твита @Nonofuture2.

"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!" - предупредил в ответ @Cotelbox.