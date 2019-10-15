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"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!": Укронацистов тонко осадили в Twitter

15 октября 2019, 14:24  •  202 • Политика
Пользователи Twitter прокомментировали желание укронацистов организовать в Киеве очередной майдан. В соцсети тонко осадили националистов Украины, сделав предупреждение: "Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!"
Ранее укронацист Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Он потребовал отменить разведение войск с линии разграничения в Донбассе, отменить выборы на территории ДНР и ЛНР, а также отменить особый статус региона. На все дал десять дней.
"Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло, - предупредил он. - Если власть не слышит, то надо переходить к другим действиям".
Несложно представить, что тем самым укронацисты намереваются организовать очередной госпереворот в стране. На это же намекают и пользователи Сети.
"В Киеве нацики очередной майдан затевают. Как бы ни пришлось скоро Крымский мост достраивать до Одессы", - пишет "Во///дь" @subb_zzer0.
Фото: скриншот twitter/subb_zzer0
Его "опасения" разделяют и другие пользователи. Но кто-то продолжает гнуть линию автора твита, а кто-то иронизирует в ответ.
"Мост строить надо через Берингов пролив. И железку оттуда до Китая. Соединять Евразию с Америкой. В проект вовлечь предприятия оборонки США. Коммерческий интерес победит военный", - считает @pritolyuk2012.
"Это называется "Начнем, пожалуй, или Вызываю огонь на себя", - шутит в ответ @weto4ka2.
"Приветствую из Киева. Не думаю, что майдан сейчас возможен. Директор мира Дони санкцию на новый майдан не давал, - пишет @DayPease. - Просто Педро выбивает себе неприкосновенность, и это факт. Анархия".
"Достраивалка не отросла", - попытался было осадить автора твита @Nonofuture2.
"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!" - предупредил в ответ @Cotelbox.

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