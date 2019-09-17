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"Дотянуться ментально": В Киеве рассказали о "формуле Зеленского" по прекращению войны в Донбассе
17 сентября 2019, 10:24 • 23 • Политика
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе. По его словам, в ней есть пункт "ментально дотянуться до нашего народа", который живет в ЛДНР.
О том, что в Киеве существует так называемая условная "формула Зеленского" по прекращению войны в Донбассе, в беседе с журналистами рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В частности, он отметил, что якобы эта формула содержит в себе такой пункт, как "вернуть на Украину всех наших парней и девушек". Помимо этого, есть и пункт "ментально дотянуться до нашего народа", который живет в ЛДНР.
Пристайко в эфире телеканала ICTV также отметил, что данная формула подразумевает под собой переход к неким "новым радикальным действиям". Какие это именно действия, министр не рассказал, но отметил, что к ним перейдут, если в ближайшее время не получится закончить войну.
Глава украинского МИД также напомнил, что Украина уже готовит пакет предложений, которые могут "упростить жизнь" жителям Донбасса.
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