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"Досвидос, НАТО": Коротченко жёстко ответил на шантаж Эрдогана

28 февраля 2020, 20:09  •  166 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Царьградом довольно жёстко ответил на попытку шантажа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - проконсультироваться с НАТО после обострения ситуации в Идлибе. Эксперт подчеркнул, что "Сирия - суверенная страна, и любое иностранное военное вторжение будет актом вооружённой агрессии". "Поэтому досвидос, НАТО", - добавил Коротченко.
Своё мнение по поводу обострения конфликта в сирийском Идлибе высказал в интервью Царьграду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он напомнил о том, что Турция не выполнила те договорённости по Сирии, которые ранее были достигнуты.
Турция должна выполнить свои договоренности. Вот что мы от неё ждем, - подчеркнул эксперт. - Второе: если турецкие военнослужащие где-то находятся, перемещаются в провинции Идлиб, об этом Турция должна уведомлять Россию и Сирию, для того чтобы избежать ненужных жертв в ходе тех или иных инцидентов. И наконец, турецкие военнослужащие не должны воевать на стороне террористов и в боевых порядках террористов. Поскольку за их гибель в этом случае ответственность целиком и полностью ложится на Анкару.
Коротченко также отметил, что "Россия готова к консультациям, к разумным переговорам" и "если Турция думает, что Идлиб её протекторат, - это не так".
Ранее, напомним, после обострения ситуации в Идлибе Анкара запросила консультации с НАТО. Собеседник Царьграда довольно жёстко ответил на такую попытку шантажа со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"НАТО не имеет отношения к Сирии. Поэтому досвидос, НАТО, - предупредил Коротченко. - Сирия суверенная страна, и любое иностранное военное вторжение - это будет акт вооружённой агрессии".
По мнению эксперта, альянс "здесь вообще близко не стоит" и "Эрдоган может шантажировать, консультироваться с кем угодно", но "это ни на что не влияет: ни на позицию России, ни на позицию Сирии".
Коротченко обратил внимание также на то, что "всё решает конкретная ситуация".
"Чем будут более успешны сирийские военные, чем будут более успешны российские ВКС, возможно, Турция осознает новые реалии, - высказал своё мнение эксперт. - Всё решает конкретная военно-политическая ситуация в данном театре военных действий. Все остальные, извините, просто му-му".

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